Co napisać w CV w punkcie cel zawodowy?

Cel zawodowy to miejsce, w którym można opisać swoją motywację do podjęcia pracy na wybranym stanowisku i określić swoje mocne strony. Wciąż niewiele osób umieszcza w swoim CV punkt opisujący cele zawodowe. A zwłaszcza w przypadku, gdy kandydaci aplikują do firm, które obecnie nie prowadzą rekrutacji, taki element CV jest przez rekruterów mile widziany.