Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w "Rodzince.pl", ale na swoim koncie ma szeroki wachlarz angaży również w innych produkcjach. Maciej Musiał nieczęsto jednak pojawia się na czerwonym dywanie, a prowadząc profile w mediach społecznościowych, stara się nie zdradzać za wiele z życia prywatnego. Mimo to kilkukrotnie pokazał tam rozczulające zdjęcia z mamą, którą internauci momentalnie pomylili z siostrą! Co wiadomo o Annie Musiał, a także ojcu aktora?

Reklama

Zdobył popularność dzięki "Rodzince.pl", dziś Maciej Musiał króluje w czołówce polskich aktorów

11 lutego 1995 roku w Warszawie na świat przyszedł Maciej Musiał, jako syn Anny i Andrzeja Musiałów. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie aktorstwem, a swoją pierwszą ważniejszą rolę zagrał w "Ojcu Mateuszu" w 2008 roku, czyli mając raptem 13 lat. W serialu grał do 2011. Od tego samego roku, aż do 2020 wcielał się w rolę Tomka Boskiego w "Rodzince.pl", co przyniosło mu największą rozpoznawalność i sprawiło, że jego kariera nabrała rozpędu.

Maciej Musiał Podlewski/AKPA

W międzyczasie (od 2014 do 2015) studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2016 roku rozpoczął studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, które ukończył w 2021 roku. Choć to serialowi TVP Maciej Musiał zawdzięcza swoją popularność, na przestrzeni lat mogliśmy oglądać go m.in. w: "Mój biegun", "Miłość jest wszystkim", "Krew z krwi, "Hotel 52" czy "1899".

Poza tym aktor udziela swojego głosu w dubbingu, a także pojawia się na deskach teatru. Od początku marca 2024 roku występuje również w "Tańcu z gwiazdami", a ostatnio nawet wyciekły szczegóły jego kontraktu. Oprócz tego Maciej Musiał stara się być aktywny na Instagramie, gdzie głównie pokazuje kulisy swojej pracy oraz realizuje kampanie reklamowe. 29-latek próbuje oddzielać swoje życie prywatne od mediów, choć kilkukrotnie zdarzyło mu się pochwalić w sieci piękną mamą. Fani myśleli nawet, że to jego siostra! Co zatem wiadomo o Annie Musiał, a także ojcu aktora, Andrzeju Musiale?

Maciej Musiał Kurnikowski/AKPA

Kim są rodzice Maćka Musiała?

Maciej Musiał jest owocem trwającego 20 lat małżeństwa Anny i Andrzeja Musiałów, które zakończyło się w 2014 roku. Mało kto wie jednak, że rodzice 29-latka także są aktorami! W 1995 roku para założyła Teatr Kuffer, czyli warszawski teatr dla dzieci, w którym Anna do dziś jest dyrektorką artystyczną.

Zobacz także

Stwierdziliśmy, że trzeba jakoś dorobić, by starczało nam na pieluchy, dlatego założyliśmy prywatny teatr, w którym robiliśmy sztuki dla dzieci - przyznała w jednym z wywiadów mama Maćka.

Maciej Musiał z mamą Instagram@maciejmusial_official

Po czasie Anna Musiał wspomniała, że syn był tak naprawdę ich pierwszym widzem. Choć mało kto wie, kobieta jest absolwentką filologii polskiej oraz podyplomowych studiów polityki i zarządzania oświatą, a także założyła agencję aktorską MMStars i prowadziła blog "Zapach Nieba"! Nie tylko jednak mama Maćka jest aktorką, bo takie zajęcie obrał sobie w życiu również jego ojciec!

Maciej Musiał z mamą Instagram@maciejmusial_official

Andrzej Musiał może być kojarzony przez widzów z takich produkcji, jak: "Na dobre i na złe", "Prawo Agaty", "Plebania", "M jak miłość" czy "Młode wilki 1/2". Maciej nieczęsto pojawia się w towarzystwie taty i rzadko kiedy też o nim wspomina. Swego czasu opisał jednak w sieci krótko relację, jaka ich łączy.

Mój tata. Relacja z nim jest absolutnie złota. To on zabrał mnie na mój pierwszy casting, bo też jest aktorem. Grał w ''Psach''. Fajnie, co? Do dziś jest moim bossem, a w relacji z nim odnajduję siebie

Maciej Musiał sporadycznie opowiada o swoich znanych rodzicach, jednak nie ma wątpliwości, że ma z nimi silną więź. Warto wspomnieć, że mama przez kilka lat była nawet jego menadżerką!

Reklama

Zobacz także: Maciej Musiał zadzwonił do Dagmary Kaźmierskiej z przeprosinami. "Poniosły go emocje"

Maciej Musiał z tatą Artur Zawadzki/REPORTER

Maciej Musiał z mamą Instagram@maciejmusial_official