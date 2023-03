Antoni Królikowski nie chce już dłużej ukrywać, że jest szczęśliwy z nową kobietą. Po raz pierwszy opowiedział o niej w podcaście "WojewódzkiKędzierski" w Onecie. Powiedział wprost, że "zwariował z miłości": Jeśli kogoś kocham, wariuję dla tego kogoś. Zawsze tak miałem i mam tak teraz - przyznał szczerze. Co jeszcze zdradził na temat swoich relacji z kobietami? Antoni Królikowski "zwariował z miłości" do nowej partnerki Antoni Królikowski i Joanna Opozda czekają na rozwód. Aktorka wróciła do aktywności zawodowej i łączy ją z macierzyństwem, natomiast jej były mąż pielęgnuje swój nowy związek oraz coraz śmielej stawia kroki w show-biznesie, z którego na jakiś czas zdecydował się wycofać. W podcaście "WojewódzkiKędzierski", Antoni Królikowski tłumaczył się z afer, które sprawiły, że jego życie legło w gruzach. Otworzył się również na temat swojej nowej partnerki, którą coraz śmielej pokazuje w social mediach, chociaż jeszcze nie odważyli się oficjalnie pokazać razem. Antoni Królikowski wyznał, że gdy kogoś kocha to na zabój i jest w stanie wiele poświęcić. Nie ukrywa, że z obecną partnerką Izabelą jest szczęśliwy: Zawsze staram się być na 100 procent dla kogoś, z kim jestem. Jeśli kogoś kocham, wariuję dla tego kogoś. Zawsze tak miałem i mam tak teraz - przyznał w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Zobacz także: Antoni Królikowski brutalnie o małżeństwie z Joanną Opozdą: "To nie było moje marzenie" Antoni Królikowski nie ukrywa, że kobiety definiowały jego życie przez długi czas i ma na ich punkcie słabość: To, co mnie motywowało, to były kobiety, filmy . Wiele jestem w stanie zrobić dla swoich marzeń. Kieruję się kobietami. Kobiety...