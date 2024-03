W niedzielny wieczór, 3 marca, emocje związane ze startem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" sięgnęły zenitu! Która para rozgrzała parkiet do czerwoności, a kto nie zachwycił jurorów? Zobaczcie, co działo się w 1. odcinku 14. edycji polsatowskiego show i kto pożegnał się z programem!

3 marca widzowie w końcu mogą obejrzeć długo wyczekiwany, pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" - na parkiecie zmierzą się ze sobą gwiazdy, pilnie szkolone przez najlepszych tancerzy w kraju. Fani będą mogli podziwiać m.in. Roksanę Węgiel, Julię Kuczyńską czy Dagmarę Kaźmierską, a także postaci związane z nieco inną branżą, na przykład sportem. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że nowe odcinki "Tańca z Gwiazdami" przyniosą serię zaskoczeń, również w kontekście jury, do którego dołączyła Ewa Kasprzyk.

A jakie noty osiągnęły poszczególne pary? Kto wypad najsłabiej, a kto już teraz zwiększył swoje potencjalne szanse na Kryształową Kulę? To oni powalczą na parkiecie!

A tak wygląda nowe studio programu!

W pierwszym odcinku zostali przedstawieni również nowi jurorzy - są to Iwona Pavlović, Rafał Maserak oraz Tomasza Wygoda i Ewa Kasprzyk (na zdjęciu).

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Beata Olga Kowalska, gwiazda "Rancza" i Mieszko Masłowski. Zatańczyli cha chę!

Masz piękne ruchy w tańcu! Jeśli chodzi o feeling, o to co masz w sobie to super!

mówił Rafał Maserak