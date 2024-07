Choroba morska to dolegliwość osób, które przebywając na statku lub nawet małej łodzi doświadczają nudności czy zawrotów głowy. To jedna z chorób lokomocyjnych. Wiele osób ratuje się przyjmując od razu (albo jeszcze przed podróżą) tabletki na objawy choroby morskiej, jednak można je zwalczyć... siłą woli.

Reklama

Choroba morska to jednostka chorobowa, która należy do kręgu chorób lokomocyjnych. Polega na odczuwaniu dolegliwości, spowodowanych przemieszczaniem się środkiem transportu:

samochodem (choroba lokomocyjna),

samolotem (choroba powietrzna),

statkiem lub łodzią (choroba morska).

Choroba morska: przyczyny

Przyczyną choroby morskiej jest reakcja mózgu na przebywanie na niepewnym, poruszającym się gruncie. Kołysanie się statku wywołać może brak integracji pomiędzy zmysłem wzroku, błędnikiem, a odbiorem bodźców z zewnątrz. Nie widzimy, że się poruszamy, co sprawia, że mózg nie wie, co się dzieje z ciałem. Objawy choroby morskiej wzmacniać będą bodźce z zewnątrz – w tym przypadku kołysanie.

Choroba morska: objawy

Człowiek, który odczuwa skutki choroby morskiej, najczęściej:

Zobacz także

wymiotuje,

ma zawroty głowy (ma widoczne problemy z poruszaniem się),

ma obniżony nastrój,

ma obniżone możliwości fizyczne,

nadmiernie się poci,

mdleje, jest mu słabo.

W najgorszym przypadku może ogarnąć go paniczny strach, może stracić przytomność i mieć problemy z oddychaniem. Jest to bardzo rzadkie, jednak zdarza się nawet u marynarzy – osób przygotowanych do pracy na statku.

Choroba morska: leczenie

W leczeniu objawów choroby morskiej można pójść dwiema drogami. Pierwsza jest o wiele łatwiejsza – sięgnąć po tabletki zwalczające nudności, poczucie dyskomfortu czy nadmiernego pocenia się. Są dostępne w aptece bez recepty, jednak ich działanie może okazać się silnie otumaniające. Skutkiem ubocznym zażycia leków jest brak koncentracji, senność lub spowolnienie reakcji. Będąc pasażerem na statku możesz przenieść się na pokład statku, poproś kogoś o rozmowę, oddychaj głęboko lub obserwuj linię horyzontu, aby uspokoić błędnik widokiem stałego punktu. To odciągnie uwagę od objawów. Możesz również dodać do herbaty odrobinę imbiru, który wyhamuje dolegliwości choroby morskiej.