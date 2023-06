Zakończono akcję ratunkową Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na profilu internetowym Polskiego Himalaizmu Zimowego 2016-2020 im. Artura Hajzera. Brawurowa akcja, przeprowadzona przez Adam Bieleckiego i Denisa Urubko, zakończyła się sprowadzeniem z ośmiotysięcznika Nanga Parbat, Elisabeth Revol, która znajdowała się na wysokości około 6100 metrów. Ze względu na złe warunki pogodowe, akcja nie mogła być kontynuowana. Tomasz Mackiewicz został na Nanga Parbat na wysokości około 7220 metrów. Według najnowszych informacji - Mackiewicz i Revol zdobyli szczyt Nanga Parbat. Krzysztof Wielicki - kierownik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 informuje, że akcja ratunkowa została zakończona. Przebiegła zgodnie z planem i założeniami. E. Revol została uratowana. Ratownicy są w Skardu i po poprawie pogody dołączą do Wyprawy. Akcja ta nie ma żadnego wpływu na przebieg Wyprawy. Ratownicy czują się dobrze - czytamy w komunikacie. Do internetu trafił filmik z momentu, kiedy ratownicy docierają do Elisabeth Revol. Zobacz też: Martyna Wojciechowska w poruszającym wpisie żegna Tomasza Mackiewicza! "Został na tej Górze na zawsze" Filmik z akcji ratunkowej Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza Nagrania zostało opublikowana na Facebooku na profilu "Denis Urubko FANS". Nie widać na nim wiele - akcja ratunkowa została przeprowadzona w nocy - jednak słychać głos Urubko, który wita się z Revol oraz komunikuje Bieleckiemu, że odnalazł Francuzkę. - Miło cię widzieć. Adam, mam ją - mówi w języku angielskim Denis Urubko na filmiku. 38-letnia himalaistka była wyczerpana i wyziębiona. Elisabeth Revol została przewieziona do szpitala w Islamabadzie. Doznała poważnych odmrożeń dłoni i stóp. Francuska telewizja France 3 pokazała reportaż o himalaistce, w którym...