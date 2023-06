19-letni syn milionera wsiadł do łodzi Titan dla ojca. Był "przerażony" wyprawą

Mandaryna zdradziła, że to dzieci uczą Michała Wiśniewskiego, "jak to robić, żeby nie powiększać rodziny za szybko". Co na to muzyk?

Choć Michał Wiśniewski szczyt kariery ma już za sobą, to nie przestaje zaskakiwać. Szczególnie gdy chodzi o jego życie prywatne. Na początku października lider zespołu Ich Troje i jego żona Pola ujawnili, że spodziewają się dziecka. Piosenkarz zostanie ojcem po raz szósty! To będzie jego druga pociecha z obecną małżonką. W styczniu 2021 roku para powitała na świecie syna. Co jakiś czas do mediów docierają doniesienia o jego konflikcie z Mandaryną. Niedawno gwiazda wypowiedziała się na temat wokalisty i tego, jak wychowuje dzieci. Mandaryna opowiada o edukacji seksualnej dzieci i wbija szpilę Michałowi Wiśniewskiemu Ostatnio Mandaryna pojawiła się w podcaście "Tato, no weź!" Kamila Balei. Rozmowa zeszła na temat dzieci oraz tego, czy 20-letni Xavier, 19-letnia Fabienne dyskutowali z rodzicami na temat seksu. Piosenkarka zapewniła, że jej pociechy są bardzo dojrzałe i ma do nich zaufanie. Przyznała, że to pociechy mogłyby edukować Michała Wiśniewskiego. Z Xavierem rozmawiałam, że nie chciałabym być babcią w młodym wieku i żeby miał tego świadomość. Raczej tatę edukują w tym temacie ostatnio bardziej, są świadomi tego, jak to zrobić, żeby nie powiększać rodziny za szybko — zdradziła wokalistka. Zobacz także: Michał Wiśniewski zalał się łzami przez synka. "No i się poryczałem!" Później dodała, że zaskoczyła ją wiadomość o pierwszym razie córki. Fabienne dopiero co skończyła liceum. Gwiazda przekazała, że ma bardzo dobry kontakt z córką i obie mogły o tym porozmawiać. A z córką jestem na maksa blisko, więc wiem, kiedy był pierwszy raz — ujawniła. Wiadomo, trochę wbiło mnie w fotel. Ale powiedziałam, że fajnie, i jeśli to było coś, na co czekała i miała ochotę, i dała przyzwolenie na ten moment... To ja się tylko cieszę, tylko ma być bezpiecznie dla niej...