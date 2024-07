Jej nazwisko rozbrzmiewa dziś w rodzimej i zagranicznej prasie. Klaudia Zwolińska okazała się pierwszą polską medalistką na Igrzyskach Olimpijskich 2024, co jak możemy się domyślać, przyniosło jej nie tylko sławę, ale i imponujące benefity. Okazuje się, że jest ich aż kilka i robią naprawdę piorunujące wrażenie. Jest czego zazdrościć.

Reklama

Oto, co Klaudia Zwolińska otrzyma za zdobycie medalu na IO 2024

Igrzyska Olimpijskie 2024 już drugiego dnia przyniosły Polsce powód do świętowania. Zawdzięczamy go Klaudii Zwolińskiej, która została pierwszą polską medalistką, zdobywając srebro w wielkim finale kajakarskiego slalomu K1. Jest to jednocześnie drugi medal olimpijski w całej historii startów naszych rodaków w tej dyscyplinie!

Jak wiadomo, taki sukces to dla sportowca nie tylko wielkie osiągnięcie i otwarcie drzwi do wielkiej sławy, ale i niemałe wynagrodzenie. Warto wspomnieć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przyznaje nagród dla olimpijczyków, jednak Klaudia może spodziewać się ich od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ile zatem zrobi?

Klaudia Zwolińska Lukasz Kalinowski/East News

Za zdobycie srebra dla Polski 25-latka otrzyma aż 200 tysięcy złotych i voucher na wakacje, a to raptem początek. Zwolińska może spodziewać się również kawalerki, a także diamentu! Oprócz tego polscy sportowcy otrzymają nagrodę finansową od Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 70 tysięcy złotych, a więc Klaudia zarobi łącznie 270 tysięcy złotych!

Klaudia Zwolińska Instagram@zkklaudia

Warto także wspomnieć, że Klaudia Zwolińska w swojej karierze niejednokrotnie już świętowała imponujące osiągnięcia. Oto, czym może się pochwalić:

Zobacz także

Mistrzostwa Europy: srebrny medal w K-1 drużynowo w 2015 roku w Markkleeberg i brązowy medal w K-1 drużynowo w 2022 roku w Liptowskim Mikułaszu;

Mistrzostwa Świata: brązowy medal w K-1 drużynowo w 2022 roku w Augsburgu i brązowy medal w K-1 w 2023 roku w Lee Valley;

Igrzyska Europejskie: Srebrny medal w K-1 i C-1 w 2023 roku w Krakowie.

Niecierpliwie czekamy na kolejne sukcesy polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich 2024.

Reklama

Zobacz także: Celine Dion niespodziewanie to ogłosiła. "A teraz już czas"