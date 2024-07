Chi running to technika biegania, wywodząca się z tai chi, czyli ze sztuki relaksu, medytacji i walki. „Chi” w języku chińskim oznacza energię przepływającą przez cały organizm. By właściwie uprawiać ten sport należy nauczyć się korzystać z energii płynącej w ciele i umyśle.

Chi running – początki sportu

Chi running wywodzi się z tai chi. Podczas wykonywania treningu najważniejsze jest odnalezienie wewnętrznego spokoju i rytmu ciała, dzięki któremu człowiek osiągnie równowagę.

Chi running – co to jest i na czym polega?

Chi running to technika biegania luźnego, niesiłowego, która preferuje niewymuszone ruchy ciała. Przy chi running bardzo ważna jest postawa ciała – powinna być wyprostowana, w jednej osi. Istotna jest też koncentracja, która sprawi, że będzie można zapanować nad własnym ciałem. Podczas treningu ciało powinno biec własnym rytmem, a oddech ma być spokojny i umiarkowany (co dwa kroki wdech, co trzy wydech). Ważne też jest rozluźnienie karku, opuszczenie barków i pozytywne podejście do treningu. Warto pamiętać, by przy pierwszych treningach biegi były niezbyt długie. Dopiero potem można zwiększyć dystans. Regularne wykonywanie chi running poprawia samopoczucie i pozwala się zrelaksować.