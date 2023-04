Joanna z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie córki. Narzeczona Kamila od jakiegoś czasu nie ukrywa wizerunku Antosi i coraz chętnie publikuje w sieci urocze kadry z Antosią. Córeczka pary, która poznała się w hicie Telewizyjnej Jedynki jest prawdziwym słodziakiem. Dziewczynka ma już prawie dwa miesiące i rośnie jak na drożdżach. Joanna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się córką Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" są idealnym przykładem na to, że w telewizyjnym programie można znaleźć prawdziwą miłość. Między uczestnikami hitu TVP szybko pojawiło się prawdziwe uczucie, a w wielkim finale widzowie byli świadkami ich zaręczyn. Zakochani zaplanowali, że w przyszłym roku powiedzą sobie "tak", a ostatnio Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała piękną suknię ślubną. Blisko dwa miesiące temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko pary, mała Antosia. Chociaż początkowo Joanna i i Kamil z "Rolnik szuka żony" nie pokazywali twarzy swojej córeczki to dziś już nie ukrywają jej wizerunku. Teraz dumna mama opublikowała najnowsze zdjęcie Antosi! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Tomasz planuje zaręczyny!? Klaudia zdradziła plany rolnika i pokazała wymowne zdjęcie Księżniczka- napisała krótko dumna mama. Antosia rośnie jak na drożdżach i jest prawdziwym słodziakiem! W różowej sukience prezentuje się uroczo. Do kogo jest bardziej podobna? Antosia to cała mama, czy jednak bardziej przypomina swojego tatę? My nie potrafimy wskazać. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Klaudia jedzie do Valentyna na święta. A Tomasz i Kasia? Duże plany Oglądaliście ósmą edycję randkowego hitu TVP i od samego początku kibicowaliście Joannie i Kamilowi? Przypominamy, że już w najbliższe święta...