Dominika Serowska, będąca w związku z Marcinem Hakielem, udzieliła wywiadu w podcaście „Mam.Cast" prowadzonym przez Olę Sadowską. W rozmowie podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wychowania dziecka i decyzji, by nie chrzcić syna. Podkreśliła, że pragnie pozostawić mu wolność wyboru, gdy dorośnie. Jej wypowiedź jasno sugerowała, że jest to świadoma decyzja, podyktowana przekonaniem, że religia to sprawa indywidualna. Taka postawa wywołała jednak burzę w Internecie.

Po publikacji fragmentu rozmowy w sieci, na Serowską spadła fala komentarzy. Niektórzy pochwalali jej podejście, argumentując, że chrzest to zobowiązanie religijne, które powinno być świadomie podjęte. Inni krytykowali jej decyzję, twierdząc, że odmawia dziecku ważnego rytuału kulturowego i duchowego.

Niektórzy internauci zarzucili jej, że ignoruje polskie tradycje i działa w sposób kontrowersyjny celowo. Część użytkowników mediów społecznościowych sugerowała, że taka decyzja może negatywnie wpłynąć na życie dziecka w przyszłości. Ukochana Hakiela odpowiedziała jednej z internautek.

Inna internautka zostawiła długi komentarz, w którym stwierdziła, że miała partnerkę Marcina Hakiela za „fajną babkę”, a teraz wizerunek Dominiki w jej oczach runął. Ona także zaczęła porównywać religię do edukacji, co nie spodobało się świeżo upieczonej mamie.

Czyli jak będzie chciało tylko skończyć podstawówkę bez matury (bo ona jest tylko obowiązkowa), to nie będzie pani też naciskać, żeby jednak się kształciło? Jeśli języków nie będzie się chciało uczyć, to też nie będzie pani naciskać, jeśli nie będzie pani szanować, bo tak będzie uważać, to też będzie to jego sprawa? Widzę, że chce się pani bardzo „elytą” przypodobać. A już myślałam, że się panu Marcinowi fajna babka trafiła. No cóż

Tego komentarza Dominika Serowska również nie pozostawiła bez odpowiedzi. Zwróciła uwagę, że takie porównania nie mają większego sensu.

Skoro już pani pyta, to ja zapytam panią, co ma edukacja do religii? Co mają języki? Wydaje mi się, że bez religii jednak da się żyć. Bóg jest jeden, tylko każda religia inaczej się do niego odnosi, kościół i jego obrzędy nie mają nic wspólnego z wiara - takie jest moje zdanie. Rozumiem, że ponieważ moje jest inne od pani, to już nie jest spoko? To świadczy tylko o pani, a Marcin nie narzeka

– wyjaśniła.