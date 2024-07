Bruceloza jest chorobą zwierząt, która może zostać przeniesiona na człowieka na skutek kontaktu z mlekiem lub wydzielinami zakażonego zwierzęcia. Wywołują ją pałeczki Brucella.

Reklama

Objawy brucelozy są podobne do objawów grypy. Aby rozpoznać brucelozę, stosuje się wywiad epidemiologiczny i badania krwi. W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje się badania serologiczne. Rzadko notuje się przypadki śmiertelne wśród ludzi, ale leczenie brucelozy jest długotrwałe.

Obecność przeciwciał wytworzonych na skutek kontaktu z drobnoustrojami stanowi pośredni dowód na zakażenie. Ponadto wykonuje się badania mikrobiologiczne. Polegają one na izolacji i hodowli bakterii z krwi albo szpiku kostnego.

Zobacz także

Jak leczy się brucelozę?

Bruceloza stwierdzona u człowieka rzadko skutkuje zgonem. Zazwyczaj leczenie trwa około kilku tygodni. W trakcie leczenia stosuje się antybiotykoterapię. W przypadku brucelozy ostrej podaje się antybiotyki w postaci zastrzyków, a w jej przewlekłej postaci – doustnie. Dietę można uzupełniać witaminami przyjmowanymi w tabletkach. Lekarz zaleca dodatkowo odpoczynek. Zaniechanie leczenia może doprowadzić do osłabienia organizmu i depresji. Czasami mogą wystąpić powikłania. Choroba może zaatakować jądra, płuca albo serce.

Jak zapobiegać zakażeniu brucelozą?

Na zarażenie brucelozą są bardziej narażone kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Dlatego nie powinny one przebywać w miejscach hodowli i porodów zwierząt, gdzie może dojść do zarażenia na skutek wdychania zarazków z powietrza. Bruceloza jest przede wszystkim chorobą zawodową. To oznacza, że w grupie ryzyka znajdują się przedstawiciele grup zawodowych, którzy mają kontakt z zakażonym zwierzęciem, a więc: weterynarze, pracownicy ubojni, rolnicy. Aby zapobiegać zakażeniu brucelozą, powinni oni przestrzegać zasad higieny i unikać kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierząt. Z kolei osoby, które nie mają bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, nie powinny jeść surowego mięsa oraz pić niepasteryzowanego mleka i jeść produktów wytwarzanych z niego. Zjedzenie miękkiego sera może stanowić przyczynę zakażenia, ponieważ ten rodzaj nabiału jest często skażony pałeczkami brucelozy.

Reklama