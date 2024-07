Rasa psa amstaff, bywa nazywana również: amstaf, ast oraz amerykański staffordshire terier. Zwierzęta należą do grupy agresywnych, dlatego wymagają odpowiedniej socjalizacji oraz właściciela o silnym charakterze. Dobrze wychowany amstaff to pies wierny, lubiący pieszczoty oraz bardzo przyjazny, szczególnie wobec dzieci.

Reklama

Amstaff jest odważny i pewny siebie. Jego cecha charakterystyczna to mruczenie. Szczeka bardzo rzadko. Komendy takie jak: ‘siad’ i ‘waruj’ są przez niego niechętnie wykonywane w towarzystwie innych psów – nie lubi okazywać uległości w tego typu sytuacjach.

Wygląd psa rasy amstaff

Amstaffy są bardzo silne, zarówno psy, jak i suki. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów (osiąga wzrost do 50 cm oraz wagę do 20 – 30 kg) ma muskularną sylwetkę i szeroką klatkę piersiową. Jest przy tym bardzo zwinny. Umaszczenie amstaffa może przybierać różne barwy: od białej, po brązową, łaciatą, czarną a, nawet srebrzysto-szarą (tzw. amstaff błękitny). Pies ten ma mocne, szeroko rozstawione łapy, dużą, kwadratową, u góry spłaszczoną głowę i spiczaste (stojące lub lekko oklapnięte uszy), które są, niestety, często przycinane. Pysk (tzw. kufa) amstaffa jest średniej długości, a jego silne szczęki są w stanie zmiażdżyć nawet najtwardsze kości.

Charakter i temperament amstaffa

Dobrze wychowany amstaff jest bardzo towarzyskim psem. Polecany jest jako pies dla rodzin z dziećmi, ponieważ cierpliwie znosi zabawy z nimi.

Zobacz także

Amstaff potrzebuje bliskiego kontaktu z człowiekiem i częstych pieszczot. To pies z silnie rozwiniętym instynktem terytorialnym, dlatego jest nieufny i często wrogo nastawiony do innych zwierząt. Ludzi toleruje bardzo dobrze, mocno przywiązuje się do swojej rodziny.

Amstaff jest bystry i inteligentny, dlatego odpowiednio przeprowadzona socjalizacja (najlepiej pod okiem wykwalifikowanego, psiego behawiorysty) daje pozytywne efekty. Trzeba pamiętać, że jest to również zwierzę uparte i bardzo samodzielne.

Amstaff chętnie aportuje i uwielbia pływać. Może mieszkać nawet w małym mieszkaniu w bloku, pod warunkiem, że będzie miał zapewnione częste, pełne zabaw i długie spacery.

Bawiąc się z amstaffem trzeba unikać wszelkiego typu przeciągania i mocowania. To bardzo waleczne i uparte zwierzę, może zatracić się w tego typu figlach. Amstaff prawie nie szczeka, dlatego zdenerwowany nie ostrzega – od razu gryzie.

Właściciel amstaffa musi być stanowczy i konsekwentny, ponieważ rasa ta ma skłonność do dominacji. Socjalizację z innymi zwierzętami najlepiej rozpoczynać jak najwcześniej poprzez długie spacery w miejsca, w których jest ich dużo.

Pielęgnacja amstaffa

Amstaff ma bardzo krótką, lekko szorstką sierść, którą wystarczy czesać raz w tygodniu. Najlepiej używać do tego szczotki ze sztywnym włosiem. Uwielbia pływać, dlatego warto pozwalać mu na to przy każdej okazji. Niewskazane jest natomiast częste kąpanie psów tej rasy. Ich szatę pokrywa warstwa łoju, która stanowi doskonałą izolację cieplną, zarówno w czasie upałów, jak i mroźnych dni. Raz na 1 -2 miesiące należy czyścić psu uszy, zęby i oczy. Jeżeli pupil nie chodzi często po twardym podłożu, warto kilka razy w roku przyciąć mu pazury. Zabiegi pielęgnacyjne trzeba wykonywać śmiało i stanowczo już od szczenięcia. Po ukończeniu przez psa 2. roku życia może nie pozwolić na tego typu czynności.

Amstaff jest rasą, która ma wrażliwe stawy. Na uszkodzenia szczególnie narażony jest staw kolanowy i łokciowy. Częstą przypadłością tej rasy jest dysplazja stawu biodrowego.

Reklama