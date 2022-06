Klaudia El Dursi gorzko o swoim schorzeniu: "Leczenie jest tak ciężkie i tak nieprzyjemne"

Klaudia El Dursi ma problemy ze zdrowiem! Piękna prowadząca "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories pokazała nagranie z gabinetu lekarskiego, a później zdradziła, co jej dolega i jak chce się wyleczyć. Okazuje się, że Klaudia El Dursi powinna rozpocząć antybiotykoterapię, ale w pierwszej kolejności postanowiła spróbować wyleczyć się naturalnymi sposobami.

Klaudia El Dursi od blisko trzech lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. O pięknej Klaudii El Dursi zrobiło się głośno, kiedy pojawiła się w ósmej edycji "Top Model". Choć modelka nie wygrała programu TVN, szybko okazało się, że producenci "Hotelu Paradise" zaproponowali jej rolę prowadzącej nowe randkowe show. Dziś Klaudia El Dursi ma spore grono fanów, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 820 tysięcy osób. Gwiazda "Hotelu Paradise" chętnie pokazuje w sieci, jak wygląda jej życie prywatne. Ostatnio Klaudia El Dursi pokazała się z kroplówką po weselu Karoliny Pisarek, a kilka dni wcześniej Klaudia El Dursi pochwaliła się pokojem syna w nowym mieszkaniu.

Teraz Klaudia El Dursi pokazała nagranie z gabinetu lekarskiego i zdradziła, że przeszła badanie w kierunku SIBO.

- Dzisiejsze badanie teoretycznie wyszło pozytywne, ale tak delikatnie tylko na górkę. To wyszło najprawdopodobniej dlatego, że ja mam bardzo silnie aktywne bakterie helicobacter pylori i ta pani mi powiedziała, że to na pewno jest tym spowodowane i na razie nie podejmę się leczeni na Sibo tylko najpierw muszę przeliczyć te helicobactery. Ja wiem od roku, że to mam i powinnam jak najprędzej wyleczyć, ale to leczenie jest tak ciężkie i tak nieprzyjemne, że cały czas szukałam jeszcze innych chorób, innych powodów mojego złego samopoczucia a to jednak cały czas kończy się na tym, że powodem moich wszystkich dolegliwości jest to helicobacter- wyznała po badaniu Klaudia El Dursi.