Bruceloza, choroba zwierząt, może przenieść się na człowieka. Tę groźną chorobę nazywa się też gorączką maltańską, kozią, śródziemnomorską czy chorobą Banga.

Bruceloza to przewlekła choroba. Wywołują ją pałeczki bakterii tlenowych Brucella. Ich nosicielami są zwierzęta hodowlane, takie jak krowy, świnie, owce, oraz wielbłądy i psy, a także gryzonie: myszy czy wiewiórki. Występuje w postaci ostrej, przewlekłej i podostrej. Ostrą postać brucelozy powoduje Brucella melitensis i Brucella suis.

W jaki sposób można zarazić się brucelozą?

Kontakt z zakażonym zwierzęciem

Do zakażenia brucelozą dochodzi przez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem. W grupie ryzyka znajdują się osoby, które ze względu na wykonywany zawód mają styczność z wydzielinami i wydalinami zwierząt. Są to rolnicy hodujący bydło i osoby pracujące w ubojni. Do zakażenia może dojść drogą wziewną: w czasie wdychania zarazków, które unoszą się w powietrzu, czy poprzez zanieczyszczenie rany na skórze. Na zarażenie brucelozą narażeni są także weterynarze i pracownicy zakładów przetwórstwa mleka.

Droga pokarmowa

Osoby, które zawodowo nie mają kontaktu z krowami, owcami czy psami, mogą zarazić się bakteriami Brucella, drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść na skutek wypicia mleka niepasteryzowane lub zjedzenia skażonych przetworów mlecznych, które z niego powstały. Jeśli zwierzę jest zakażone, to jego mięso i mleko również mogą zawierać bakterie Brucella.

Zarażenie od drugiej osoby

Rzadko stwierdza się przypadki przeniesienia tej infekcji z osoby na osobę. Jednakże do zakażenia bakteriami Brucella może dojść w czasie karmienia piersią przez zarażoną matkę. Innym sposobem zakażenia się brucelozą od drugiego człowieka jest stosunek analny z nosicielem jej bakterii.

Jak objawia się bruceloza?

Gdy bakterie brucelozy przenikną do organizmu człowieka, powielają się w węzłach chłonnych. Okres wylęgania choroby trwa od 5 dni do 3tygodni.

Objawy brucelozy ostrej

W zależności od postaci brucelozy: ostrej, podostrej, przewlekłej, można wskazać trzy grupy objawów tej choroby. Dla brucelozy ostrej charakterystyczna jest gorączka, której towarzyszą dreszcze i potliwość. Brucelozę nazywa się falującą gorączką, ponieważ wysoka temperatura może na jakiś czas ustąpić, a potem powrócić. Stwierdza się skrajne osłabienie organizmu i dolegliwości bólowe stawów i mięśni. W przebiegu brucelozy ostrej może dojść do zapalenia jąder u mężczyzn, co skutkuje problemami z płodnością. Stwierdza się też zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Jeżeli stwierdzi się ciężki przebieg brucelozy ostrej, to może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Objawy brucelozy podostrej

W podostrym przebiegu brucelozy stwierdza się występowanie tych samych objawów, co w jej ostrej postaci. Jednak w tym przypadku mają one słabszy przebieg. Postać podostra tej choroby może występować samodzielnie albo stanowić okres końcowy brucelozy ostrej.

Objawy brucelozy przewlekłej

Przypadki przewlekłej postaci brucelozy stwierdza się w Polsce najczęściej. Objawia się bólem kręgosłupa i zmianami w stawie kolanowym, łokciowym i ramiennym. Rzadko bolesna są stawy rąk i stóp. W tej postaci choroby może dojść do uszkodzeń w obrębie serca – zapalenia wsierdzia, a nawet serca. Pojawiają się objawy związane ze zmianami w autonomicznym układzie nerwowym, to znaczy potliwość, ból głowy i chroniczne osłabienie. Stwierdza się też problemy ze słuchem. Objawem brucelozy przewlekłej są zaburzenia funkcjonowania wątroby, co skutkuje bólem i wzdęciami.