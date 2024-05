Po wielu tygodniach zakończyła się 14. edycja tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Nagroda pieniężna i "Kryształowa Kula" trafiła do Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko i do końca nie było wiadomo, komu uda się wygrać. W "Wielkim Finale" znaleźli się także: Roksana Węgiel i Michał Kassin oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk. Jeschke pochwalił się w mediach społecznościowych rozczulającym nagraniem.

Jacek Jeschke opublikował wzruszające nagranie

Jacek Jeschke i Anita Sokołowska po wygraniu tanecznego show "Taniec z Gwiazdami" i zdobyciu "Kryształowej Kuli" nie mogli ukryć swojego wzruszenia. Aktorka oprócz kultowego trofeum otrzymała 100 tys. złotych, a Jeschke za finał zgarną 50 tys. złotych. Para w "Wielkim Finale" zatańczyła m.in. emocjonalny freestyle, który już na zawsze zapisze się w historii programu. Tancerz podzielił się z obserwatorami wyjątkowym nagraniem z powrotu do domu z "Kryształową Kulą". Na Jeschke czekała w domu jego żona Hanna Żudziewicz i ukochana córeczka Różyczka.

Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke Instagram@jacekjeschke

Jacek Jeschke pokazał swoim obserwatorom moment powrotu do domu z "Kryształową Kulą". Wyciągnijcie chusteczki, bo widok porusza do łez! Na udostępnionym nagraniu przez tancerza widać, jak jego córeczka Róża cieszy się z wygranej taty i całuje "Kryształową Kulę". Czy to nie urocze, że Jacek może liczyć na takie wsparcie?

Ciekawe jak długo kula wytrzyma u Różyczki napisała żona tancerza pod nagraniem.

Post postanowiła skomentować, także sama Anita Sokołowska.

Dzizassss Różyczka napisała aktorka.

Hanna Żudziewicz poinformowała Anitę, że "Kryształowa Kula" jeszcze się nie rozwaliła.

Kula jeszcze cała przekazała żona Jacka.

Anita Sokołowska uspokoiła, że także ona ma w swoim posiadaniu "Kryształową Kulę" i może ją pożyczyć córeczce Jacka i Hani.

Jakby co, to u mnie macie jeszcze jedną do eksperymentów dla Różyczki podkreśliła Sokołowska.

Oglądaliście wielki finał "Tańca z Gwiazdami"? Komu kibicowaliście?

