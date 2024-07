Świąteczne dekoracje można robić z papieru, słoików i brokatu. Robienie łańcucha z papieru lub kolorowanie kartki pomalowanej świecą zapewnią wiele godzin przyjemnej zabawy. Kula z wodą i brokatem będzie ładną świąteczną ozdobą na półkę, a kolorowy łańcuch można zawiesić na choince.

Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta w całym roku. Warto zaangażować dzieci w przygotowania, zapewniając im wyśmienitą zabawę w czasie robienia świątecznych ozdób.

Ozdoba świąteczna dla dziecka – śnieżna kula z brokatem, krok po kroku

Przy tej zabawie pomoc rodzica będzie niezbędna, ponieważ będzie trzeba ugotować modelinę. Kształt dziecko może ulepić samodzielnie.

Potrzebujesz:

sypkiego brokatu (możesz kupić gotowy w sklepie lub zrobić własnoręcznie, obdrapując starą płytę cd),

słoika z nakrętką,

modeliny,

wodoodpornego kleju,

garnka,

szklanki wody.

Sposób wykonania:

Brokat wsyp do słoika.

Pozwól dziecku ulepić dowolny kształt z modeliny, np. choinkę lub bałwana.

, np. choinkę lub bałwana. Wodę wlej do garnka i doprowadź do wrzenia.

Gotuj modelinę, aż stwardnieje i zostaw do ostygnięcia.

Do wewnętrznej strony nakrętki słoika przyklej wyrzeźbioną figurkę.

. Słoik zalej wodą i dokładnie zakręć.

Postaw naczynie do góry dnem.

Gotowe!

Domowe ozdoby do pokoju dziecka – obrazki malowane świecą

Technika malowania świecą jest bardzo prosta. Do zabawy potrzeba kawałka świecy, kartki papieru, kolorowych farb i pędzla. Rodzic może namalować dziecku na kartkach różne kształty, np. choinkę, bałwana, płatek śniegu, renifera. Zabawa polega na tym, że obrazek widoczny jest dopiero wtedy, gdy pomaluje się go farbą. Dziecko może rozwiesić świąteczne malowidła po wyschnięciu we własnym pokoju.

Domowe dekoracje choinki – łańcuch z papieru, krok po kroku

Prosta zabawa, którą z pewnością każdy pamięta z dzieciństwa, to robienie łańcucha choinkowego z papieru. Do jego wykonania wystarczą kolorowe wycinanki, nożyczki i klej.

Potrzebujesz:

kolorowych wycinanek,

, nożyczek,

kleju.

Sposób wykonania:

Daj dziecku kolorowy papier, aby powycinało w nim paski.

Koniec paska maluch niech posmaruje klejem i złączy z drugim końcem tworząc koło.

W ten sam sposób należy postępować z kolejnymi wycinankami, łącząc ogniwa łańcucha razem.

Im więcej kolorowych pasków, tym zabawa będzie dłuższa.

, tym zabawa będzie dłuższa. Wykonany łańcuch możesz razem z dzieckiem powiesić na choince lub w jego pokoju.

Gotowe!