Sara z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości. Jej synek właśnie skończył roczek i z tej okazji czekała na niego bajeczna impreza urodzinowa z pięknymi dekoracjami, balonami i wyjątkowym tortem. Sara naprawdę postarała się, aby ten dzień był dla jej synka wyjątkowy. Zobaczcie zdjęcia!

Sara wzięła udział w 4. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie walczyła o serce Karola, ale ostatecznie opuściła gospodarstwo rolnika w atmosferze niemałych kontrowersji. Po zakończeniu swojej przygody w randkowym hicie Sara znalazła miłość i 5 czerwca 2021 roku powiedziała sakramentalne "Tak". Od tego czasu jej życie naprawdę się zmieniło, a rok temu Sara z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy została mamą. Teraz uczestniczka hitu Telewizji Polskiej świętuje pierwsze urodziny synka Igorka i z tej okazji wyprawiła dla chłopca królewskie przyjęcie.

Dokładnie rok temu, o 13:19 na świecie pojawił się On. Moje 3,700 g szczęścia ☺️. Miłości jakiej nigdy nie znałam ❤️. Ten dzień wspominam z uśmiechem na twarzy ????. Wszystko to, dzięki ludziom i lekarzom, którzy o te dobre wspomnienia zadbali. Jestem wdzięczna za każdy dzień, który był i jest nam dane przeżywać razem. Macierzyństwo to ciężka praca nad sobą, emocjami, zmęczeniem. Ale kocham tą moją codzienność. ❤️????. Świętowanie czas zacząć .