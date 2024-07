Błędy, które kandydaci popełniają podczas Assessment Center to odgrywanie roli kogoś, kim nie są w rzeczywistości i brak przygotowania do typowych dla AC zadań.

Assessment Center (AC) to forma rekrutacji, do udziału w której można się przygotować, przynajmniej częściowo. Częściowo dlatego, że sesje AC w różnych firmach i na różne stanowiska będą przebiegać inaczej. Pozostaje jednak nadal obszar, nad którym kandydat może popracować, aby uniknąć kilku błędów.

Błędy „przed” Assessment Center

Kandydat może się przygotować przynajmniej na cztery sposoby, aby uniknąć błędów w przyszłości. Po pierwsze należy zdobyć możliwie najwięcej informacji o firmie. Po drugie zgromadzić wiedzę na temat stanowiska. Po trzecie przygotować i przećwiczyć wystąpienie na swój temat (np. prezentację swojego dorobku zawodowego, zgodnie z zasadami tworzenia prezentacji). I po czwarte – sprawdzić jakie są typowe zadania wykorzystywane podczas Assessment Center (in basket, case study, symulacje rozmów, odgrywanie dialogu z klientem, zarządzanie grupą, itp.). Pozwoli to uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnego stresu, a także znaleźć wskazówki, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu zadań.

Błędy „w trakcie” Assessment Center

Podczas sesji Assessment Center kandydaci obserwowani są przez wyszkoloną do obserwacji i oceny grupę asesorów. Brak naturalnego zachowania, odgrywanie roli kogoś, kim się nie jest i próba pokazania kompetencji, które nie są dominującymi – to pierwszy z błędów. Najlepszym wyjściem jest, jakkolwiek trywialnie to zabrzmi, być sobą. Z dwóch powodów – gra aktorska zostanie rozpoznana, na czym kandydat traci. A jeśli rozpoznana nie zostanie i dobry aktor dostanie posadę – traci ponownie, bo cechy, które potrzebne są na tym stanowisku, nie są jego predyspozycjami i zmęczy się ciągłym graniem.

Asesorzy oceniają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i kompetencje społeczne. Dlatego, aby uniknąć błędu nadmiernego skupienia się na merytoryce, a zignorowaniu innych osób, można zapamiętać, że zadania są istotne, ale mogą nie być najistotniejsze.

Kandydat nie wie, jakie kryteria przyjął zespół asesorów do oceny kompetencji, a bywa, że zakłada, które kompetencje są mierzone i te cechy chce pokazać. Może to być błędna taktyka, znów z pomocą przyjdzie bycie sobą i zaprezentowanie w dobrym świetle własnych zasobów i predyspozycji.

Błędy „po” Assessment Center

Po zakończonym procesie kandydat może otrzymać informację zwrotną od organizatorów. Może też sam przeanalizować, co zrobił dobrze, a nad czym warto byłoby jeszcze popracować. Błędem na tym etapie będzie nieuczenie się na błędach.