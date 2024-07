Białko w moczu u dziecka nie musi być skutkiem choroby nerek ani ich uszkodzenia. Czasem nieprawidłowe wyniki świadczą o nadwyrężeniu organizmu, np. wskutek przemęczenia, silnego stresu czy odwodnienia. Lista schorzeń, których objawem jest białko w moczu, nie jest krótka. Najpowszechniejsze jest kłębuszkowe zapalenie nerek.

Niewielka ilość białka w moczu u dziecka może być skutkiem przemęczenia albo stresu

Gdy poziom białka w moczu u dziecka jest niewielki, wynik ten nie musi (i najczęściej nie jest) objawem choroby. Białko w moczu malca może pojawić się na skutek nadwyrężenia organizmu. Na przykład gdy dziecko wykonuje bardzo duży wysiłek fizyczny albo gdy przemarznie czy się przegrzeje. Przyczyną wyniku odbiegającego od normy może być gorączka, odwodnienie, a nawet silny stres. Niekiedy nieprawidłowości w postaci białka w moczu występują jako efekty niepożądane przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Białkomocz to symptom choroby lub uszkodzenia nerek

Jeśli poziom białka w moczu u dziecka jest na tyle wysoki, że lekarz stwierdzi białkomocz, oznacza to problemy z nerkami malca. Najczęściej występującą chorobą związaną z tym objawem jest kłębuszkowe zapalenie nerek – przewlekłe bądź ostre. Inne choroby dające wynik dodatni w badaniu na obecność białka w moczu to m.in. toczeń rumieniowaty układowy, sarkoidoza, zespół Fanconiego czy szpiczak. Także wiele innych chorób powoduje, że w moczu wykrywane jest białko, ma to związek z uszkodzeniem nerek i znacznym wpływem na ich funkcjonowanie.

Czym jest kłębuszkowe zapalenie nerek?

Kłębuszki nerkowe są odpowiedzialne za filtrowanie krwi i jeśli nie spełniają swojej roli, w moczu pojawia się białko. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek powstaje wtedy, gdy układ odpornościowy próbuje poradzić sobie z infekcją paciorkowcem w obrębie górnych dróg oddechowych albo skóry. Innymi symptomami tej choroby są opuchlizna twarzy i kostek i występują one nawet do miesiąca po zapaleniu gardła czy skóry. Zatrzymanie wody i sodu w organizmie powoduje utratę apetytu, wymioty, ból brzucha, głowy oraz apatię.

Kłębuszkowe zapalenie nerek może mieć też charakter przewlekły. Oprócz białka w moczu u dziecka objawia się ono tym, że waga malca rośnie z niewyjaśnionej przyczyny, pojawiają się obrzęki, a w moczu wykrywalna jest również krew. Częściej choroba ta dotyka chłopców, zazwyczaj w wieku około 6 lat. Może mieć podłoże zarówno bakteryjne jak i genetyczne.