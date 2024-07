Objawy niskiej hemoglobiny we krwi to anemia, senność, zaburzenia koncentracji, omdlenia. Przyczynami mogą być niedobory żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego, ale także różnorakie zakażenia organizmu, oraz choroby nerek i nowotwory.

Reklama

Hemoglobina jest białkiem, ważnym składnikiem czerwonych krwinek. Jest bogata w żelazo, a jej zadaniem jest dystrybucja tlenu do tkanek i narządów organizmu ludzkiego.

Niski poziom hemoglobiny we krwi: objawy

Osoba, u której występuje niedobór hemoglobiny we krwi, zwykle jest nienaturalnie blada, senna i chronicznie zmęczona. Często występują problemy z refleksem i koncentracją. Osoby z niedoborem hemoglobiny często mają też problemy z niskim apetytem. Ich skóra jest szorstka, a w kącikach ust pojawiają się zajady. Objawem tego niedoboru są również silne bóle głowy, pieczenie w jamie ustnej i przełyku, łamliwość włosów i paznokci, ból i pieczenie języka, a także zanik brodawek. Pojawia się niskie ciśnienie krwi, tachykardia, bóle zamostkowe. Często mamy do czynienia z wymiotami, nudnościami, ciemnym stolcem, biegunkami i bólami brzucha, dusznościami, a nawet omdleniami.

Niski poziom hemoglobiny we krwi: przyczyny

Niedobór hemoglobiny może sugerować występowanie poważnych schorzeń, jak niedokrwistość czy białaczka, dlatego konieczne jest poddanie się serii badań.

Niedokrwistość, czyli anemia, jest skutkiem niedoboru żelaza w organizmie człowieka. Może wynikać również z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego. Przyczynami lekkiej niedokrwistości u kobiet mogą być obfite i częste miesiączki oraz w ciąża. Wpływ może mieć także dobrowolne oddawanie krwi.

Zobacz także

Niedobór żelaza i hemoglobiny może wskazywać na zaawansowaną przewlekłą chorobę nerek, niedokrwistość w przebiegu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych. Występuje też u osób z chorobami autoimmunologicznymi i nowotworami złośliwymi. Przyczyną może być także nieprawidłowa budowa erytrocytów lub niedobór niektórych enzymów. Niedobór hemoglobiny może wskazywać również na nieprawidłowe funkcjonowanie szpiku kostnego. Należy poprosić lekarza o wykonanie markerów nowotworowych i innych sposobów diagnozowania raka szpiku.

Niski poziom hemoglobiny we krwi: leczenie

Niedobór hemoglobiny we krwi uzupełnia się samoistnie po usunięciu głównej przyczyny, która go powodowała. Jeśli przyczyną jest kuracja antyrakowa, po zakończeniu chemio- lub radioterapii poziom hemoglobiny powinien sam się uregulować. Również w przypadku krwotoków należy poczekać, aż organizm sam ureguluje jej poziom. Leczenie zachowawcze polega na jedzeniu posiłków zawierających żelazo, kwas foliowy i witaminę B12. Jest to mięso, głównie wołowe, orzechy, suszone morele i rodzynki, szpinak, pietruszka, jaja, ryby, rośliny strączkowe, wszystkie rodzaje warzyw i owoców. W celu zapobiegania niedoborom warto zdrowo się odżywiać, a także unikać kontaktu z produktami naftowymi, substancjami toksycznymi, chemikaliami i środkami owadobójczymi.

Reklama