Kompleksy są wstydliwym problemem wielu ludzi. Większość z nas znajduje w swoim wyglądzie coś, co się nam nie podoba. Prowadzi to do obniżenia nastroju i poczucia, że jest się gorszym od innych osób. Na szczęście istnieją sposoby na pozbycie się kompleksów.

Metody na pozbycie się kompleksów

1. Odkryj kompleksy i nie patrz na innych – zastanów się nad swoimi kompleksami i pomyśl z czego one wynikają i z jakim wydarzeniem są związane. Nie zwracaj uwagi na opinie innych osób, tylko miej własne. Kiedy nie chcesz czegoś robić, nie zmuszaj się do tego. Nie warto przejmować się zdaniem innych.

2. Nie porównuj się do innych – najczęściej kompleksy związane są z wyglądem. Telewizja i internet pokazują gwiazdy o idealnym wizerunku, który tak naprawdę w dużej mierze jest zasługą przeróbek w programach graficznych. Niestety większość z nas uważa, że powinniśmy tak samo wyglądać, inaczej nie odnajdziemy prawdziwej miłości, czy dobrej pracy. Dlatego nie porównuj się do innych osób, tylko uznaj swoją urodę za idealną. Zaakceptuj siebie, takim jakim jesteś i przyjmij, że jesteś ideałem i że każdy chciałby tak wyglądać. Nabierz pewności siebie, a kompleksy z czasem znikną.

3. Spójrz na swoje zalety – zauważ swoje zalety i sukcesy. Weź kartkę papieru, długopis i wypisz wszystkie swoje zalety i osiągnięcia. Przeczytaj listę kilka razy i zacznij je w końcu doceniać. Uświadom sobie ile posiadasz cennych cech.

4. Pomyśl nad swoimi talentami – zastanów się jakie posiadasz talenty i wykorzystaj je. Jeśli nie masz pojęcia jaki posiadasz talent, zacznij testować wszystko co sprawia ci radość i przyjemność, a przede wszystkim co budzi w tobie zainteresowanie. Jeżeli odkryjesz swoje pasje, odniesiesz sukces zawodowy i nabierzesz pewności siebie, a kompleksy pójdą na bok.

5. Zmień nastawienie – zmień swoje nastawienie do świata z negatywnego na pozytywne. Nie koncentruj się na nieprzyjemnych sytuacjach, kłótniach, czy katastrofach na świecie. Zacznij oglądać programy o ludziach, którzy odnieśli sukces w życiu, którzy czerpią z niego radość. Pamiętaj o tym, że w dobrych stosunkach z ludźmi ważny jest uśmiech. Nie bądź naburmuszony tylko uśmiechaj się do znajomych i nieznajomych. Zobacz ile radości to niesie, a dzięki temu szybko zapomnisz o kompleksach.

6. Idź na całość – jeśli uważasz, że nie umiesz niczego osiągnąć, mylisz się. Wszystko zależy od podejścia. Nawet jeżeli dzisiaj masz gorszy dzień i wszystko idzie nie po twojej myśli, jutro już będzie inaczej. Zacznij wierzyć we własne siły i pamiętaj, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko to, co sobie wymarzysz. Wymaga to czasu, zaangażowania, pieniędzy, wiary, a przede wszystkim chęci.

