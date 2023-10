Karolina Pisarek jest finalistką 5. edycji programu "Top Model" i jedną z najpopularniejszych uczestniczek, które po zakończeniu przygody z hitem TVN nadal robią karierę. Modelka cały czas dba o swoją formę i może pochwalić się świetną figurą. Mimo tego nadal jest narażona na krytykę. Jak sobie z nią radzi?

Reklama

Karolina Pisarek szczerze o swojej figurze!

Karolina Pisarek w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdradziła, co sądzi o swojej figurze. Modelka nie ukrywa, że to nie jest łatwy temat i wróciła wspomnieniami do początków w modelingu. Karolina Pisarek powiedziała też, jak dba o swoją figurę:

- Trenuję, jem zdrowo i właściwie codziennie z mężem mamy takie swoje rutyny. Suplementujemy się, trenujemy i razem, i osobno. Rzeczywiście gdzieś tam trzymam to w ryzach. Dbam o to. Jest to dla mnie ważne również ze względu na mój zawód. Wstaję rano, idę na siłownię, choć nie zawsze mi się chce - powiedziała Karolina Pisarek.

Karolina Pisarek nie ukrywa, że krytyka dotycząca wyglądu jest karygodna. W szczególności odniosła się do ostatniego komentarza, jaki pojawił się na jej instagramowym koncie i dotyczył fałdki na brzuchu.

- Wiem, jak moja sylwetka wygląda i mieści się w standardach modelki, bo mierzę się ze względu na branżę - dodała modelka.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Karoliny Pisarek. Co jeszcze na temat swojej figury powiedziała modelka?

Reklama

Zobacz także: Delikatna Karolina Pisarek i elegancki Roger Salla bawią się na Party Fashion Night