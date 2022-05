Blanka Lipińska jeździ drogim samochodem, by leczyć kompleksy? Odpowiedziała!

Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak nazywa swojego partnera! Jak zwraca się do Barona? Autorka bestsellerowych powieści erotycznych i muzyk z zespołu "Afromental" jakiś czas temu przestali ukrywać swój związek. Para potwierdziła, że jest razem kiedy w mediach pojawiły się ich romantyczne zdjęcia z plaży. Myślałam, że dłużej uda nam się utrzymać związek w tajemnicy. Cóż mam powiedzieć? Zdjęcia nie kłamią, spotykamy się- Blanka Lipińska potwierdziła w rozmowie z magazynem "Flesz". Od tamtej chwili zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i nie ukrywają, że razem spędzają "narodową kwarantannę". Teraz Blanka Lipińska zdradziła, jak nazywa swojego partnera! Jak Blanka Lipińska zwraca się do Barona? Blanka Lipińska podczas wczorajszej relacji na Instagramie potwierdziła medialne informacje, że głośny film "365 dni" na podstawie jej książki będzie dostępny na Netflixie. Przy okazji fani Blanki Lipińskiej mogli usłyszeć, jak autorka powieści erotycznych zwraca się do Barona! Dzień dobry, moi kochani. To jest piękny dzień. To jest dzień, kiedy 365 dni pojawiło się na Netflixie. Hura, hura - mówiła gwiazda. W tle można było usłyszeć zachwyconego Barona, który zaproponował swojej partnerce wspólne oglądanie filmu. Blanka Lipińska przyznała wówczas, że muzyk widział "365 dni" jeszcze przed premierą. Przy okazji autorka powieści zdradziła, jak nazywa Barona - Baruś! Nie nie Baruś, nie będziemy go jeszcze raz oglądać - mówiła Blanka Lipińska. Słodko! :) Zobacz także: Blanka Lipińska i Baron pokazali nagranie z... łóżka! "Produktywnie spędziliśmy noc" Blanka Lipińska zdradziła, jak zwraca się do Barona....