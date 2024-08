Dorota skradła serce Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony" i teraz oboje odliczają dni do przyjścia na świat ich wspólnego dziecka. Uczestniczka show zadomowiła się już na gospodarstwie ukochanego i chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie z dala od metropolii. Ostatnio Dorota zaskoczyła uroczym nagraniem z maleństwem. Musicie je zobaczyć!

Dorota z "Rolnika" pokazała maleństwo

Dorota i Waldemar poznali się w 10. edycji miłosnego hitu TVP i udowodnili, że w programie można znaleźć miłość. Obecnie para czeka na przyjście na świat swojej wymarzonej córeczki, a niedawno zdecydowali się również na wspólne zamieszkanie. Teraz wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy Dorota i Waldemar z "Rolnika" planują wesele i choć oboje przyznają, że chcieliby stanąć na ślubnym kobiercu, to jednak mają dwie odmienne wizje, co do wesela. Uczestniczka show ma termin porodu dopiero na październik, a teraz pochwaliła się uroczym nagraniem, które rozczuliło internautów.

Na InstaStories Doroty z "Rolnik szuka żony" pojawiło się urocze nagranie z malutkim czarno-białym kotkiem. Wygląda na to, że uczestniczka show zdecydowała się na nowego domownika tuż przed porodem. Jak wiadomo, ukochana Waldemara jest miłośniczką kotów i sama ma już jednego, który przyjechał razem z nią ze Szczecina.

Instagram @bullyb33

Uczestniczka show rzadko kiedy pokazuje swój ciążowy brzuszek, bo jak sama twierdzi "kobiety potrafią być złośliwe". Ostatnio odwiedziliśmy parę na ich gospodarstwie i dopytaliśmy ich o córeczkę. Dorota i Waldemar z "Rolnika" zdradzili, czy będą pokazywać jej twarz na Instagramie.

A wy śledzicie losy Waldemara i Doroty z 1o. edycji "Rolnik szuka żony"?

