Kompleks Edypa – objawy i rozwiązanie

Kompleks Edypa to zazdrość chłopca w wieku 3-6 lat o matkę. Wiąże się z tym odczuwanie nienawiści wobec ojca. Syn podświadomie interesuje się seksualnością matki, przez co ojciec staje się dla niego rywalem. Dzieckiem targają sprzeczne emocje - chłopiec, który cierpi na kompleks Edypa, z jednej strony nienawidzi ojca, z drugiej zaczyna go podziwiać i naśladować. Syn jednocześnie chce śmierci ojca i przerażają go własne myśli.