Maciej Kurzajewski pochwalił się swoim szczęściem. Dziennikarz opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z Katarzyną Cichopek, ale internauci od razu zwrócili uwagę na wpis, który pojawił się pod fotografią.

Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Macieja Kurzajewskiego i sprawdźcie, co napisał!

Wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest ostatnio naprawdę bardzo głośno. Zaledwie kilka tygodni temu okazało się bowiem, że zakochani razem z innymi prowadzącymi musieli pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie". Wygląda jednak na to, że para nie przejmuje się rewolucją w życiu zawodowym i cieszy się chwilami spędzonymi razem. Ostatnio Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoim szczęściem, a teraz również Maciej Kurzajewski zaskoczył swoich fanów.

Dziennikarz pokazał zdjęcie z randki z ukochaną!

Wygląda więc na to, że dziennikarz odwiedził swoją partnerkę na planie serialu "M jak miłość", w którym Katarzyna Cichopek gra Kingę Zduńską. Internauci od razu ruszyli z komentarzami.

Wspaniale! Celebrujcie to Państwo i nie zapominajcie o przyjemnościach wspólnych na co dzień. To ważne .

piszą fani.