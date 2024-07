Najlepszy prezent dla 6-latka to taki, który pozwoli rozwijać kreatywność czy umiejętności manualne lub zachęci do ruchu na świeżym powietrzu. Dla sześciolatka świetnym prezentem są klocki, wycinanki, jak i hulajnoga.

Wybierając prezent dla sześciolatka warto kupić zabawki, które ułatwią mu start w szkole.

1. Hulajnoga

Hulajnoga idealnie sprawdzi się jako prezent sprzyjający rozwojowi motorycznemu dziecka. U dziecka w wieku sześciu lat wzrasta wytrzymałość mięśni, stabilizacja kręgosłupa i pojemność płuc. Sześciolatek charakteryzuje się tzw. „głodem ruchu”, jego organizm rozwija się, wzrasta koordynacja ruchowa. Hulajnoga może wspomóc przebieg tego procesu. Jest zabawką wymagającą mniej umiejętności i koordynacji niż rower, daje jednak radość z szybszego przemieszczania się i pozwala ćwiczyć równowagę. Nowoczesne hulajnogi są lekkie, dziecko może zabrać je na każdy spacer, nawet towarzysząc mamie na zakupach.

2. Klocki

Zabawa klockami – zwłaszcza w grupie – rozwija wiele umiejętności: wyobraźnię, kreatywność, umiejętności werbalne i społeczne. Klocki umożliwiają dziecku swobodną ekspresję. Tworzenie z nich konstrukcji pozwala również na budowanie orientacji przestrzennej. Zabawa w gronie rodzeństwa czy rówieśników uczy też współpracy.

3. Wycinanki

Wycinanki to prezent, który nauczy 6-latka precyzji ruchów rąk i pomoże nabrać zdolności manualnych, niezbędnych do sprawnego pisania liter. Pozwoli na ekspresję artystyczną i zachęci do kreatywnego myślenia. Zabawa w wycinanie pozwala też pokazać efekt pracy dziecka innym, pochwalić przed rodziną, co wzmocni jego pewność siebie. Wycinankami dziecko powinno bawić się pod nadzorem rodziców, by nie zrobiło sobie krzywdy nożyczkami.

4. Encyklopedie dla dzieci

Sześciolatek powinien otrzymać w prezencie taką encyklopedię, w której będzie więcej obrazków niż samego tekstu. Encyklopedia poszerza horyzonty dziecka i rozwija jego ogólną wiedzę. To świetny prezent na integracje rodzica z maluchem. Mama lub tata może siąść z dzieckiem i czytać encyklopedię razem z nim.

5. Zabawki kreatywne

Zabawka kreatywna to taka, dzięki której dziecko zdobywa wiedzę o świecie, a przy tym poprawia sprawność manualną.

Należą do nich m.in.:

zestawy pomagające zrozumieć zjawiska atmosferyczne,

zestawy pozwalające na przeprowadzanie łatwych i bezpiecznych doświadczeń chemicznych.

zestawy „Małego detektywa”, które pozwalają np. skonstruować swój alarm,

zestawy do tworzenia baterii,

Kupując tego typu zabawki należy kierować się zainteresowaniami malucha.

