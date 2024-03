Natalia Kukulska świętuje 48. urodziny. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju na swoim koncie odnotowuje kolejne ogromne sukcesy zawodowe, a prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą. Natalia Kukulska właśnie pochwaliła się jednym z prezentów urodzinowych i nie ukrywa, że była mocno zaskoczona. O co chodzi?

Natalia Kukulska przyszła na świat w Warszawie 3 marca 1976 roku jako córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Artystka od najmłodszych lat doskonale wiedziała, czym jest popularność, ale mimo to zdecydowała się związać swoje życie z muzyką. Prywatnie piosenkarka jest żoną Michała Dąbrówki i mamą trójki dzieci: Jana, Anny i Laury. Najstarsza dwójka jest już dorosła. Ostatnio Natalia Kukulska pochwaliła się metamorfozą, a jej fani są przekonani, że szykuje się nowy projekt. Dziś artystka świętuje swoje urodziny i podziękowała za mnóstwo życzeń, jakie otrzymała. Przy okazji pokazała niespodziankę, która bardzo ją rozbawiła.

Kochani, dziękuję za wszystkie życzenia i ciepłe myśli kierowane do mnie w dniu urodzin. To żaden konkurs… kto lepiej, ciekawiej czy piękniej… no ale sami zobaczcie - jest coś bezkonkurencyjnego! Niezawodny @most.faithful! Repertuar i pomysły mu się nie kończą… leżałam ze śmiechu

napisała Natalia Kukulska na Instagramie