Nietypowy prezent, który zaskoczy obdarowanego to niekoniecznie musi być zaskakujący przedmiot. O wiele większe wrażenie zrobi drobiazg, którego samo odpakowanie lub wręcz znalezienie będzie stanowiło wyzwanie. Jeśli nie mamy możliwości, aby przygotować taki prezent, sprawdzą się także spersonalizowane podarunki.

Zaskakujące opakowanie na prezent

Niezależnie od tego co postanowimy podarować (a może to być jakiś uroczy drobiazg lub karta podarunkowa ulubionego sklepu) warto przyłożyć się do opakowania prezentu. Nietypowym rozwiązaniem będzie zapakowanie go w wiele pudełek, coraz większych, których rozpakowywanie będzie budowało napięcie w obdarowanym. Nic tak nie cieszy jak oczekiwanie na niespodziankę, więc jeśli nie mamy pomysłu jak zaskoczyć samym prezentem, postawmy na ciekawe opakowanie. Dobrze sprawdzą się także opakowania w postaci sejfu, do którego otworzenia trzeba rozwiązać łamigłówkę, albo takie zapakowanie podarunku, które sprawi odrobinę trudności przy rozpakowywaniu (np. owinięcie go łańcuchem, czy wieloma warstwami taśmy klejącej).

Szukanie prezentu może być niespodzianką

Jeśli wiemy, że osoba, którą chcemy obdarować lubi niespodzianki i podchody możemy wręczyć jej kopertę, w której ukryta będzie wskazówka. Powinna ona prowadzić do miejsca, w której znajdzie kolejną wskazówkę, i tak dalej. Dzięki temu samo oczekiwanie na odnalezienie prezentu będzie nietypową zabawą, która przyniesie dużo radości (szczególnie jeśli sytuacja ma miejsce na imprezie, podczas której goście mogą kibicować obdarowanemu).

Impreza niespodzianka

Dość starym pomysłem, ale wciąż cieszącym się popularnością i robiącym wrażenie, jest impreza-niespodzianka. Jeśli dobrze znamy osobę, którą chcemy obdarować i jej znajomych, możemy czekać w umówionym miejscu na nic niespodziewającego się znajomego, któremu chcemy zrobić prezent. Z pewnością będzie zaskoczony i zadowolony.

Personalne prezenty, które są unikatowe

W przypadku gdy nie mamy możliwości przygotować wcześniej czegoś spektakularnego, możemy postawić na prezent, którego nie wręczy mu nikt inny. Odrobinę oklepane są już ramki ze wspólnymi zdjęciami, czy kubki z nadrukowanymi obrazami. Jeśli wiemy, że znajomy lubi taką formę rozrywki możemy zamówić dla niego puzzle zrobione z jego zdjęcia.

