Odjechany prezent to nie jest prosta sprawa, szczególnie jeśli mamy specyficzne poczucie humoru. Wszelkie podarunki, nawet dla najbliższych nam osób, musimy dobierać tak, żeby osoba obdarowywana nie poczuła się urażona, czy zażenowana. Musimy być ostrożni, ale jeśli to zaskoczenie jest głównym wrażeniem, które chcemy wywrzeć – możemy odrobinę zaszaleć.

Odjechane prezenty – spełnijmy marzenia

Absolutnie odjechanym pomysłem na obdarowanie kogoś i sprawienie, że będzie zaskoczony jest spełnienie jego marzeń. Czasem wystarczy odrobina kreatywności, żeby drugiej osobie zrobić niespodziankę. Kolega marzy o pięknym samochodzie, a koleżanka o wyjeździe do Tajlandii? Jemu kupmy miniaturowy model, a jej zafundujmy wyjście do tajskiej restauracji.

Odjechane prezenty – oldschool

Odjechanym, a przy tym modnym prezentem, może być coś, co kojarzy się z przeszłością i minioną epoką. Wielgachny sweter robiony na drutach, para skarpetek w renifery, rajstopy i goździki – wszystko zależy od okazji i pomysłowości.

Odjechane prezenty – personalne

Odjechanym prezentem, który z pewnością zaskoczy wszystkich na imprezie urodzinowej jest coś, co jest zrozumiałe tylko dla obdarowanego i obdarowującego. Może to być przedmiot przypominający o wspólnych podróżach, coś co przypomina hermetyczny żart, zrozumiały tylko dla tej dwójki. Takie prezenty sprawdzają się głównie w przypadku przyjaciół, czy bliskich znajomych.

Odjechane prezenty – erotyczne

Jeśli mamy stuprocentową pewność co do poczucia humoru osoby, której mamy zamiar wręczyć odjechany prezent możemy pokusić się o zabawne gadżety erotyczne, które wywołają uśmiech na twarzy. Jadalna bielizna, czy zabawny zestaw do dbania o miejsca intymne – to tylko niektóre z propozycji.

Odjechane prezenty – gadżety

Jeśli nie mamy innego pomysłu z pomocą przygotowania nietypowego prezentu przyjdą nam sklepy z gadżetami. Znajdziemy tam uciekające budziki, mapy do zdrapywania miejsc podróży, zabawne kubki, maskotki, czy przydatne gadżety.

Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, musimy pamiętać o tym, żeby nasz prezent był przede wszystkim miłą niespodzianką. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy druga osoba ma takie samo poczucie humoru jak my, lepiej zrezygnujmy z odjechanego prezentu. Nie chcemy wywołać uczucia zażenowania, czy wstydu na twarzy obdarowanego.

