Zabawy z niemowlakiem (dzieckiem do 12. miesiąca życia) dostarczą zarówno tobie, jak i dziecku wielu przyjemnych doznań. Zabawy ruchowe i rymowanki pozwalają zbudować rodzicielską więź – fizyczna bliskość jest do tego niezbędna.

Reklama

Zabawy z niemowlakiem ćwiczą integrację sensoryczną dziecka (zdolność do odczuwania i rozumienia sygnałów z zewnątrz).

1. Zabawa z niemowlakiem w naleśnik

Ułóż dziecko na kocyku. Turlaj je, zachęcaj do akrobacji, przewrotek – na boki, plecy, brzuch. Jeśli dziecko się zmęczy, zaproponuj, że zrobisz z niego wyśmienity naleśnik. Lekko ugniataj ciało dziecka, zawijaj w materiał. Następnie wytłumacz dziecku, że chcesz położyć nadzienie, np. serek waniliowy – delikatnie masuj jego ciałko. Na koniec posyp naleśnik cukrem pudrem i pokrój na kawałki. Zabawa uczy dziecko przewrotek z brzucha na plecy i odwrotnie, co bardzo się przydaje przy próbach raczkowania oraz nauce siedzenia.

2. Rymowanki dla niemowlaków

Niemowlaki uwielbiają rymowanki, które są połączone z delikatnym dotykiem rodzica. Zwróć uwagę, aby treść historii, którą opowiadasz miała walory dydaktyczne lub przynajmniej nie szkodziła dziecku (np. z pozoru niewinne słowa „Jaka jest na smutki rada i co zrobić kiedy pada? Cukier, ciastko, czekolada” mogą wykształcić w dziecku nawyk nagradzania się słodyczami).

Zobacz także

Baloniku mój malutki

Opowiedz dziecku rymowankę, jednocześnie pokazując to, co mówisz i dotykając dziecka: Baloniku mój malutki (kołysz dziecko)

Rośnij duży, okrąglutki (nakreśl koła na brzuszku dziecka)

Balon rośnie, że aż strach (pokazuj rękoma, jaki jest duży)

Przebrał miarę – no i trach! (pokaż, jak spadają resztki balonu na brzuszek dziecka).

Podkuwanie konia

Tu podkóweczka tu, tu, tu (kreślimy palcem na stopie niemowlaka podkowę)

Tu gwoździczek tu, tu, tu

(łagodnie pokazujemy nakłuwanie na stopie dziecka)

I młoteczkiem: puk, puk, puk

(udajemy uderzenia młotka)

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu

(przesuwamy palcem wzdłuż stópki dziecka)

Już gotowe, mój koniku.

Dziecko najprawdopodobniej ten ruch będzie łaskotał, więc zareaguje śmiechem. Pamiętaj o modulowaniu głosu i gestykulacji.

Inne rymowanki, które możesz wykorzystać do zabawy z dzieckiem, to: „Idzie rak, nieborak”, „Sroczka kaszkę warzyła”, „Pisze pani na maszynie”, „Pada deszczyk, przeszedł dreszczyk?”.

Bliska więź z rodzicami to pierwszy i zarazem fundamentalny składnik recepty na szczęśliwe życie.

Reklama