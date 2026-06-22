Zaręczyny Filipa Chajzera znów rozgrzały show-biznes. Niedawno Małgorzata Ohme w rozmowie z „Faktem” ujawniła, że prezenter i 20-letnia Bianka są już po oświadczynach, a ona sama była świadkiem ich pierwszego spotkania. Teraz te wieści o zaręczynach potwierdził sam Filip Chajzer

Filip Chajzer w związku z 20-letnią Bianką

Wokół związku Filipa Chajzera i Bianki od początku było głośno, ale teraz okazuje się, że ich relacja weszła na kolejny etap - zaręczyny. Jako pierwsza poinformowała o tym, Małgorzata Ohme, dodając, że była świadkiem ich pierwszego spotkania. Według jej relacji Bianka pojawiła się w studiu, a Filip Chajzer od razu zwrócił na nią uwagę i dopytywał, kim jest. Z opowieści wynika też, że wkrótce „przypadkowe” spotkania przerodziły się w regularny kontakt. Para miała zamieszkać razem już po kilku tygodniach znajomości, co jednocześnie miało nie spodobać się rodzinie dziewczyny.

Sam Filip Chajzer nie ukrywał, że ten związek rozwijał się szybko. Wspominał, że poznali się w pracy, a później zaczęli spędzać czas jak para, która po prostu dobrze czuje się razem: kolacje, kino, a także wspólne wyjścia do kościoła. Do tego dochodziły wspólnie spędzone uroczystości rodzinne. Między Filipem Chajzerem a Bianką jest 21 lat różnicy. Teraz sam Filip Chajzer ujawnił, że oświadczył się ukochanej.

Filip Chajzer potwierdza zaręczyny

Filip Chajzer podzielił się w sieci zaskakującym nagraniem. Zarejestrował, jak para młoda jechała do ślubu czerwonym maluchem. Ten widok rozczulił go do tego stopnia, że postanowił napisać o tym w sieci. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby jednocześnie nie potwierdził, że jest zaręczony ze swoją dziewczyną Bianką. O jego nowym związku media zaczęły rozpisywać się kilka tygodni temu, a gdy zaczęły pojawiać się doniesienia o zaręczynach, zrobiło się jeszcze bardziej gorąco. Dziś jednak wszystko jest już oficjalne. Potwierdził to sam Filip Chajzer:

Nie wiem kim jesteście i jaka jest Wasza historia. Jechaliśmy obok Alejami w Krakowie. Z całego serca życzymy Wam z moją narzeczoną wspaniałego życia i spełniania marzeń. Trwajcie w miłości, wyglądacie dziś tak pięknie!

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