Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami przyniósł widzom wiele emocji, nie tylko jeśli chodzi o tańczących uczestników. Na parkiecie pojawił się również Grzegorz Hyży, który zaśpiewał aż dwa utwory. Przypomnijmy: Tak wyglądał czwarty odcinek Tańca z Gwiazdami. Uczestnicy dali z siebie wszystko

Oczywiście wszyscy liczyli na to, że występ Grzegorza będzie doskonałą okazję, aby po raz pierwszy zobaczyć go oficjalnie razem z Agnieszką Popielewicz, która prowadzi kulisy show. Niestety, para nie pozowała razem do zdjęć. Warto jednak dodać, że kiedy Hyży wykonywał piosenkę na zakończenie show, prezenterka będąc na balkonie z Bilgunem, współprowadzącym kulisy, nie mogła oderwać od niego wzroku, choć gwiazdor zapraszał ją do tańca.

Powinni nadal unikać towarzystwa fotoreporterów?

