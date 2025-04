Natalia Karczmarczyk zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? "Mogę żyć, jak chcę"

Natalia Karczmarczyk, znana w sieci jako Natsu, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia w Polsce. Niedawno wygrała program "Królowa przetrwania", ale to nie wszystko. Co się okazuje Natsu ma chęć na więcej i chciałaby m.in. wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie, co jeszcze zdradziła nam młodziutka influencerka.