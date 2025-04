Joanna Kołaczkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny kabaretowej, miała wkrótce występować z kabaretem Hrabi w ramach nowej trasy. Niestety, plany te pokrzyżowała nagła diagnoza. Smutne informacje o jej stanie przekazał kilka dni temu kabaret Hrabi. Artystka, poruszona wsparciem, przerwała milczenie w mediach społecznościowych.

Joanna Kołaczkowska od ponad dwóch dekad rozbawia Polaków na scenie kabaretowej, głównie w ramach Kabaretu Hrabi. Niestety, kilka dni temu kabaret przekazał za pośrednictwem Facebooka smutną wiadomość – aktorka musiała zrezygnować z udziału w występach ze względu na poważne problemy zdrowotne. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że artystka zmaga się z nowotworem i wymaga specjalistycznego leczenia.

Kochani! Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór. Ale za Jej akceptacją koncerty się odbędą

Mimo trudnej sytuacji, kabaret Hrabi zdecydował, że nie odwoła zaplanowanych występów. Za zgodą Joanny Kołaczkowskiej trasa koncertowa trwa, a dochód z występów zostanie przekazany na pomoc dla artystki. W każdym z wydarzeń na scenie pojawiają się inni artyści kabaretowi i aktorzy, którzy chcą wesprzeć swoją koleżankę.

Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych. Nie ukrywamy: dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny. Koszty są ogromne, a wsparcie – bezcenne. Jednocześnie gorąco prosimy o uszanowanie prywatności Asi w tym trudnym czasie. Asia bardzo teraz potrzebuje spokoju i odpoczynku

