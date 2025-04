W maju 2000 roku życie Ewy Błaszczyk diametralnie się zmieniło. Jej córka Aleksandra zapadła w śpiączkę po zakrztuszeniu się tabletką. Od tamtej pory aktorka nie ustaje w wysiłkach, aby zapewnić córce najlepszą możliwą opiekę i wspierać inne rodziny dotknięte podobną tragedią. W wyniku osobistych doświadczeń założyła fundację "Akogo?", której misją jest pomoc osobom w śpiączce.

Reklama

Pokazanie Aleksandry w "Pytaniu na Śniadanie"

Po 25 latach od dramatycznych wydarzeń Ewa Błaszczyk zdecydowała się na wyjątkowy krok – pokazała swoją córkę Aleksandrę przed kamerami. W programie "Pytanie na Śniadanie" widzowie mieli okazję zobaczyć codzienność Aleksandry oraz usłyszeć historię jej walki o życie. Materiał ukazywał intymne chwile i emocje, z jakimi mierzy się rodzina na co dzień.

Podczas wizyty ekipy telewizyjnej Ewa otworzyła drzwi do pokoju swojej córki i powiedziała:

Ola, masz gości.

Tu jest Ola, ale właśnie skończyła rehabilitację. A nie, jeszcze trwa. (...) Olinku, trzymaj się i pracuj, zasuwaj - dodała do córki Ewa Błaszczyk trzymając ją za dłoń.

Fundacja "Akogo?" i klinika "Budzik" – misja Ewy Błaszczyk

Zainspirowana osobistymi przeżyciami, Ewa Błaszczyk powołała do życia fundację "Akogo?", a także klinikę "Budzik" – miejsce przeznaczone dla dzieci w śpiączce. Dzięki jej determinacji i wsparciu wielu osób udało się stworzyć placówkę, która daje nadzieję na powrót do życia tym, którzy zostali dotknięci tragedią podobną do losu Aleksandry. W programie zaprezentowano również siedzibę fundacji i klinikę, pokazując skalę działań prowadzonych przez aktorkę.

Codzienne życie aktorki i organizacja opieki nad córką

Program "Pytanie na Śniadanie" pozwolił zajrzeć do codziennego życia Ewy Błaszczyk. Aktorka pokazała, jak wygląda organizacja dnia w domu, gdzie mieszka wraz z córką Aleksandrą. Codzienna opieka, rehabilitacja oraz bezustanna walka o zdrowie córki są dla niej priorytetem. Materiał ukazał także, jak wiele wysiłku i zaangażowania wymaga troska o osobę w stanie śpiączki.

Choć codzienna opieka nad córką wymaga od niej ogromnej siły i poświęcenia, Ewa Błaszczyk nie porzuciła kariery artystycznej. Aktorka podkreśla, że kontakt ze sztuką jest dla niej nieocenionym sposobem na odreagowanie emocji i utrzymanie wewnętrznej równowagi.

Wszystko jest kwestią organizacji, poza tym życie się miesza. Tematy artystyczne to pewien wentyl bezpieczeństwa - podsumowała aktorka.

W rozmowie z prowadzącymi Ewa Błaszczyk nie kryła emocji. Opowiedziała o swojej codziennej walce, nadziejach i marzeniach związanych z powrotem Aleksandry do pełnej świadomości. Jej słowa poruszyły zarówno widzów, jak i prowadzących program. Materiał ukazał nie tylko dramat matki, ale także niezwykłą siłę, determinację i wiarę w cud, które towarzyszą Ewie Błaszczyk od 25 lat.

Reklama

Zobacz także: Córka Ewy Błaszczyk nie przebywa w Budziku. Aktorka wyjaśnia