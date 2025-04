Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, niegdyś uchodzący za wzór idealnego małżeństwa, rozstali się pół roku temu w atmosferze skandalu. Niedługo później pojawiły się plotki o nowej relacji tancerki z Marcinem Rogacewiczem – aktorem znanym z serialu „Komisarz Alex”, który w tym samym czasie przechodził rozwód z matką swoich czworga dzieci. Oliwy do ognia dolały zdjęcia ze wspólnego spaceru Kaczorowskiej i Rogacewicza po Łazienkach Królewskich. Media donosiły również, że spędzili razem Wielkanoc nad morzem, a w sieci pojawiły się ich wspólne fotografie. Teraz aktor publikuje tajemnicze wpisy na Instagramie, które sugerują zmiany w jego życiu.

Marcin Rogacewicz zaskakuje wpisami na Instagramie

Marcin Rogacewicz, znany aktor i ulubieniec widzów, ostatnio wzbudza spore emocje w mediach społecznościowych. Artysta zamieścił na Instagramie kilka symbolicznych postów, które dla wielu stały się jasnym sygnałem wielkich zmian w jego życiu prywatnym. Na jednym ze zdjęć widzimy wschód słońca, a wymowny podpis nie pozostawia złudzeń:

Dziękuję ‘E’... od teraz już nic nie będzie takie, jak było

Chwilę później Rogacewicz opublikował kolejną fotografię — selfie w promieniach porannego światła z napisem „rewers”. Chociaż Marcin Rogacewicz nie zdradził, do kogo konkretnie kieruje te słowa, wpisy pojawiły się w czasie, gdy coraz częściej widywano go w towarzystwie Agnieszki Kaczorowskiej. Sam Rogacewicz na razie nie skomentował szerzej zamieszczonych treści, pozostawiając odbiorcom szerokie pole do interpretacji.

Myślicie, że coś jest na rzeczy?

Relacja Kaczorowskiej i Rogacewicza: co wiemy?

O spekulacjach dotyczących relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza mówi się w mediach od miesięcy. Wszystko zaczęło się od zdjęć wykonanych podczas ich wspólnego spaceru po Łazienkach Królewskich. Para wyglądała na wyjątkowo swobodną i zrelaksowaną, co natychmiast wywołało domysły, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Wkrótce pojawiły się informacje, że Marcin Rogacewicz jest w trakcie rozwodu z matką czworga swoich dzieci. To tylko podsyciło zainteresowanie i stało się pożywką dla kolejnych komentarzy i przypuszczeń w sieci.

Gdy reporter Pudelka próbował zapytać Agnieszkę Kaczorowską o zdjęcia, tancerka zareagowała wyraźnym zaskoczeniem i przerwała rozmowę.

Jakie zdjęcia? Ja nic nie wiem o żadnych zdjęciach. Idę się przebrać do tańca, dobra? odpowiedziała zdenerwowana.

Głos w sprawie zabrał także były mąż Kaczorowskiej, Maciej Pela. W rozmowie z Pudelkiem przyznał:

Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro bywał w naszym domu na kolacjach i Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Ma własne dzieci i podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to chyba o czymś świadczy. oznajmił.

Dodatkowym potwierdzeniem ich bliskiej relacji są doniesienia o wspólnie spędzonych świętach wielkanocnych. Agnieszka Kaczorowska wybrała się wówczas nad Bałtyk z córkami, a towarzyszył im Marcin Rogacewicz. Para została zauważona w Lubiatowie podczas spaceru po plaży, a w sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia.

"Nic już nie będzie takie jak było". Marcin Rogacewicz wysyła sygnał do Agnieszki Kaczorowskiej? Instagram@marcin_rogacewicz

