Nie tylko list. Te przedmioty znalazły się w trumnie papieża Franciszka

W Bazylice św. Piotra w Watykanie odbyła się ceremonia pieczętowania trumny papieża Franciszka. Wśród przedmiotów włożonych do trumny znalazł się specjalny dokument Rogito podsumowujący jego życie i pontyfikat. Co jeszcze zostało włożone do trumny? Odpowiadamy,