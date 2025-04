Wielka Brytania ponownie znalazła się w centrum ogólnoświatowej debaty o prawach osób transpłciowych, a głos w sprawie zabrał sam Pedro Pascal. Aktor znany z „The Mandalorian” i „The Last of Us” w ostrych słowach skrytykował J.K. Rowling po tym, jak ta z zadowoleniem zareagowała na wyrok Sądu Najwyższego, wykluczający kobiety transpłciowe z definicji kobiety w świetle Ustawy o równości. Wypowiedź Pascala, który od lat wspiera społeczność trans, wywołała kolejną falę emocji i podgrzała i tak już rozgrzaną do czerwoności dyskusję.

Sąd Najwyższy: Kobieta to tylko biologiczna kobieta

W zeszłym tygodniu pięciu sędziów Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii jednogłośnie orzekło, że terminy „kobieta” i „płeć” zawarte w Ustawie o równości odnoszą się wyłącznie do biologicznej kobiety. To następstwo serii spraw prawnych wniesionych przez grupę For Women Scotland, której działania wspierała J.K. Rowling. Orzeczenie oznacza, że kobiety transpłciowe nie będą mogły zasiadać w zarządach publicznych zarezerwowanych dla kobiet ani korzystać z niektórych przestrzeni jednopłciowych, takich jak schroniska czy oddziały szpitalne.

J.K. Rowling świętuje na superjachcie

Po ogłoszeniu wyroku Rowling opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swojego superjachtu, na którym pali cygaro i komentuje: „Uwielbiam, gdy wszystko idzie zgodnie z planem”. Jej post spotkał się z ogromną krytyką, a aktywista Tariq Ra'ouf wezwał do bojkotu wszystkich projektów związanych z Harrym Potterem. „Nie kupujcie niczego związanego z Harrym Potterem. Czas powiedzieć korporacjom, że transfobia przynosi straty” – zaapelował.

Pascal: „Okropne, obrzydliwe g*** jest jak najbardziej na miejscu”

Pedro Pascal, znany z ról w „The Mandalorian” i „The Last of Us”, odniósł się do sytuacji, komentując post Ra'oufa: „Okropne, obrzydliwe g*** jest jak najbardziej na miejscu. Okropne zachowanie PRZEGRANEGO”. Aktor już wcześniej wielokrotnie wspierał społeczność transpłciową, zwłaszcza po coming oucie jego siostry Lux w 2021 roku. W lutym 2025 roku opublikował na Instagramie post, w którym napisał: „Nie potrafię wyobrazić sobie niczego bardziej podłego, małego i żałosnego niż terroryzowanie najmniejszej, najbardziej bezbronnej społeczności ludzi, którzy niczego od ciebie nie chcą, poza prawem do istnienia”.

Gwiazdy Harry’ego Pottera się dystansują

Komentarze Rowling nie tylko oburzyły opinię publiczną, ale też doprowadziły do reakcji aktorów znanych z filmów o Harrym Potterze. Daniel Radcliffe i Emma Watson stanowczo potępili jej słowa, odcinając się od autorki. Wsparli społeczność transseksualną, wyrażając solidarność i sprzeciw wobec transfobii.

Amnesty International: „Potencjalnie niepokojące konsekwencje”

Choć Amnesty International UK uznało wyrok za „rozczarowujący”, podkreślono, że osoby transpłciowe nadal są chronione przed dyskryminacją na mocy Ustawy o równości. Organizacja ostrzegła jednak przed potencjalnymi skutkami decyzji, które mogą pogorszyć dostępność usług publicznych dla osób trans.

