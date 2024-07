Trzy byłe prezydentowe: Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska i Danuta Wałęsa napisały wspólnie list w obronie kompromisu aborcyjnego. Byłe pierwsze damy sprzeciwiają się propozycjom zmian w prawie.

Pierwsze damy zgodnie podkreślają, że kompromis był wypracowany z dużym trudem. W liście czytamy, że Kwaśniewska, Komorowska i Wałęsowa zamierzają bronić kompromisu za wszelką cenę:

(...) kompromis chroni obie strony przed radykalizacją prawa. Dlatego zdecydowałyśmy się go bronić (...) Nie we wszystkich kwestiach mamy takie same poglądy. Ale wszystkie jesteśmy matkami i wszystkie myślimy z troską zarówno o naszych córkach, jak i o wszystkich Polkach. Dlatego apelujemy o powstrzymanie działań, które sprawią, że kobiety znajdujące się w obliczu dramatycznie trudnych decyzji będą zmuszane do heroizmu przepisami prawa - czytamy dalej w liście.