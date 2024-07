Przyjaźń Maćka Rocka i Macieja Dowbora trwa już kilka lat. Panowie bardzo polubili swoje towarzystwo a to najwyraźniej nie podoba się żonie Rocka, która jest zazdrosna o zażyłe relacje męża z Dowborem. Sam prezenter przyznaje, że spotyka się z nim co najmniej raz w tygodniu.

- Z Maćkiem przyjaźnimy się do tego stopnia, że moja żona jest o to zazdrosna, bo nie rozumie jak można tyle czasu ze sobą rozmawiać przez telefon- wyznał w rozmowie z „Faktem” Rock.

Rock przyznał również, że bardzo dobrze współpracuje mu się z Pauliną Sykut. Zauważa jednak, że to zupełnie inny rodzaj porozumienia niż z Dowborem, którego zna o wiele dłużej.



