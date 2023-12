Wersow to już nie tylko dobrze znana wszystkim youtuberka i influencerka, ale także wokalistka! Od pewnego czasu gwiazda internetu prężnie działa w branży muzycznej i właśnie dziś, we wtorek 5 grudnia, świat usłyszał jej nową piosenkę. Weronika Sowa oczywiście pochwaliła się tą nowiną w mediach społecznościowych, a także poinformowała swoich fanów, co chciała przekazać tym utworem. Internauci są pod ogromnym wrażeniem!

Wersow prezentuje nowy utwór - "Nie wypada"

Wersow nie przestaje zaskakiwać swoich fanów! Choć od kilku miesięcy gwiazda internetu ma na głowie nie tylko obowiązki zawodowe, ale także rodzicielskie, to jednak w dalszym ciągu Weronika Sowa nie zwalnia tempa i co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach i projektach. Ostatnio media obiegła wieść, że już 6 grudnia odbędzie się oficjalna premiera debiutanckiego albumu Wersow, a dziś, dzień przed tym wydarzeniem w internecie pojawiła się jej nowa piosenka - "Nie wypada". Posłuchajcie jej nowego utworu!

Wersow przekazała radosne wieści o pojawieniu się jej nowego utworu w sieci za pośrednictwem Instagrama. Przy okazji młoda gwiazda zdradziła, co chciała przekazać w swojej nowej piosence.

„Nie Wypada” to utwór, który przedstawia moje zagubienie podczas czytania różnych komentarzy sugerujących to, jaka powinnam być, jak powinnam wyglądać, jak powinnam się zachowywać czy nawet ubierać. Chciałabym, aby każdy, kto posłucha tego utworu, był świadomy, że wszystkie słowa wypowiedziane lub pozostawione w internecie mają realny wpływ na innych ludzi. Akceptujmy się wzajemnie niezależnie od poglądów czy wszelakich przekonań. Teledysk możecie zobaczyć już na YT - napisała Wersow.

Fani są pod wrażeniem nowego utworu Wersow - chwalą zarówno warstwę muzyczną, jak i tekstową. Komplementy zbiera także teledysk. W sieci szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji dla Weroniki Sowy.

To chyba najmocniejsza twoja nuta, ten teledysk, słowa w piosence, jestem w szoku! Gratki

Cudowna piosenka!! Jestem zachwycona! Dobra robota Werka! Wielkie gratulacje kochana

Ta piosenka ma potężny i prawdziwy przekaz. Teledysk jest niesamowity

Najpiękniejsza i najmocniejsza piosenka ! Przekaz cudny, Teledysk przepiękny. Gratulacje - piszą zachwyceni fani.

A Wam, jak się podoba nowa piosenka Wersow? Wybierzecie się na jej trasę koncertową, która wystartuje w kwietniu 2024?