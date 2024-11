Aneta Zając ma powody do radości! Dziś, razem z ekipą "Pierwszej miłości" świętuje 20-lecie serialu. Przypomnijmy, że Aneta Zając wciela się w rolę Marysi od pierwszego odcinka produkcji, więc okazja do świętowania jest podwójna. W najbliższym odcinku serialu to właśnie wokół bohaterki, którą gra Aneta Zając, będzie działo się najwięcej. Fani już nie mogą się doczekać jubileuszowego odcinka.

"Pierwsza Miłość" świętuje 20 lat! Aneta Zając z ekipą ma powody do świętowania

Aneta Zając jest jedną z najbardziej lubianych aktorek w Polsce. Ogromną popularność przyniosła jej rola Marysi Radosz w serialu "Pierwsza Miłość". Fani doceniają nie tylko jej talent aktorski, ale także to, jak serdeczną i ciepłą jest osobą. Internauci na bieżąco mogą śledzić poczynania artystki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie Aneta Zając zgromadziła ponad 276 tys. obserwatorów. W ostatnich dniach to właśnie na instagramowym profilu gwiazdy pojawiły się radosne wieści. Wszystko ze względu na 20-lecie serialu, w którym gra od pierwszego odcinka. Mowa oczywiście o "Pierwszej miłości".

To właśnie dziś, 4 listopada 2024 roku widzowie zobaczą wyjątkowy odcinek produkcji z okazji 20-lecia serialu. Widzowie m.in. będą świadkami ślubu serialowej bohaterki, w którą wciela się właśnie Aneta Zając.

Ślub Marysi i Kacpra odbędzie się 4 listopada w jubileuszowym odcinku - 20 lat od premiery serialu ,,Pierwsza Miłość'' - czytamy w poście na Instagramie

Oprócz tego ekipa serialu "Pierwsza Miłość" na czele z Anetą Zając podziękowała serdecznie fanom za wspólne 20 lat.

Kochani, to już dzisiaj! #PierwszaMilosc kończy 20 lat! Tyle czasu jesteście z nami. DZIĘKUJEMY! - przekazała produkcja serialu

Fani Anety Zając i "Pierwszej miłości" przesłali całej ekipie pracującej przy serialu mnóstwo ciepłych słów, gratulacji i komplementów.

Wszystkiego najlepszego i życzę kolejnych pięknych 20 lat

20 lat minęło, jak jeden dzień. Gratulacje dla całej produkcji, że serial utrzymuje się już dwie dekady na antenie i nadal jest chętnie oglądany przez widzów w tym ja

Super ekipa. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, dużo odcinków z okazji dwudziestolecia

Wszystkiego najlepszego @pierwszamilosc i wszyscy aktorzy, którzy w nim gracie lub graliście. Życzę Wam przepięknych fascynujących ról i wątków oraz kolejnych 20 lat - piszą zachwyceni fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów! Będziecie oglądać jubileuszowy odcinek "Pierwszej miłości"?

