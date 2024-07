Baby boom w show-biznesie trwa w najlepsze. W tym roku mamami zostały już m.in. Ola Szwed, Anna Wendzikowska i Katarzyna Zielińska. Do grona mam już za 5 miesięcy dołączy Zofia Ślotała. Stylistka spodziewa się chłopczyka, a ojcem zostanie brat nowego chłopaka Dody. Przypomnijmy: Zosia Ślotała jest w ciąży! Znamy płeć dziecka

Chyba nikt nie spodziewał się, że Zofia tak szybko potwierdzi naszą informację, a przynajmniej nie w ten sposób. Gwiazdka założyła wraz z Magdą Janowską bloga o macierzyństwie! Zadbała o ciekawą szatę graficzną oraz profesjonalny układ strony. Już pojawiło się tam kilka wpisów byłej dziewczyny Borysa Szyca na temat ciąży. W jednym z nich pisze o swojej ekscytacji, ale i obawach przed narodzinami:

Poczułam potrzebę podzielenia się moimi przeżyciami w momencie, kiedy mój świat odwrócił się o 180 stopni! Absolutnie stanął na głowie! Jeden moment, dzięki któremu przewartościowałam cale życie, a za sprawą jednego człowieka stałam się najszczęśliwszą kobietą na świecie – a jak wiemy szczęście jest najlepszym motorem naszych działań! Tym momentem dla mnie była wiadomość, że zostanę Mama… nigdy wcześniej nie czułam tyle emocji na raz!!! Szok, ekscytacja, tak w kółko poczucie odpowiedzialności, strach przed nieznanym i jeden wielki uśmiech na twarzy! Co dalej? Co muszę zmienić? O co muszę zadbać? Kiedy iść do lekarza? Co mogę, czego nie mogę jeść? czy mogę ćwiczyć? Jak się przygotować? aaaaaaaa! Głowa pęka od pytań…. - wyjaśnia powody założenia bloga www.babyboomzosi.pl