Zofia Ślotała i Marcelina Zawadzka za kulisami sesji dla Złotych Wyprzedaży

Znane marki uwielbiają zatrudniać znane twarze do promocji swoich produktów. Niedawno Zofia Ślotała i Marcelina Zawadzka wyleciały do Hong Kongu, aby zrobić zdjęcia do kampanii reklamowej klubu zakupowego "Złote Wyprzedaże", którego zostały ambasadorkami. Dzięki serwisowi można zakupić luksusowe ubrania i dodatki w promocyjnych cenach.

Sesja z udziałem gwiazd odbyła się w Hong Kongu oraz na Filipinach. Warto dodać, że dla Zofii była to pierwsza, tak duża kampania reklamowa z jej udziałem. Stylistka i ubiegłoroczna Miss Polonia podczas wyjazdu nie tylko ciężko pracowały, ale i potrafiły znaleźć chwilę na wypoczynek na plaży czy relaks w towarzystwie ekipy.

Na zdjęciach z backstage'u widać, że pomimo gorącego, tropikalnego klimatu, który znacznie utrudniał prace na planie, dziewczyny pozując przed fotografem radziły sobie znakomicie. Z resztą widoki jakie mogły podziwiać podczas podróży po Azji w pełni rekompensowały wysiłek fizyczny.

