Nie żyje była partnerka Jakuba Rzeźniczaka, Ewelina Ślotała. Początkowo w show-biznesie zasłynęła związkiem z kontrowersyjnym piłkarzem. Niedługo później została pisarką i wydała kilka książek. Śmierć Eweliny Ślotały potwierdziło wydawnictwo Prószyński i S-ka, z którym współpracowała.

17 grudnia 2024 roku, w mediach pojawiły się przykre informacje o śmierci Eweliny Ślotały, która przed laty była związana z Jakubem Rzeźniczakiem. Ewelina Ślotała miała zaledwie 35 lat. Dramatyczne wieści potwierdziło wydawnictwo Prószyński i S-ka we wpisie na Facebooku:

O Ewelinie Ślotale było głośno w mediach, gdy związała się z Jakubem Rzeźniczakiem, ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. W ostatnich latach skupiła się na karierze pisarki.

Ewelina Ślotała osierociła synka. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

W 2022 roku Ewelina Ślotała zdecydowała się zabrać głos na temat swoich relacji z Jakubem Rzeźniczakiem. Po premierze jednej z jej książek pt. "Żony Konstancina", w mediach zaczęły pojawiać się krzywdzące informacje na temat jej związku z popularnym piłkarzem. Postanowiła wówczas zdementować plotki i powiedzieć, jak naprawdę wyglądają jej relacje z Jakubem Rzeźniczakiem, mimo tego, że byli w tamtym momencie już po rozstaniu ponad dekadę i każdy poszedł w swoją stronę: