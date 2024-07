Marcelina Zawadzka spodziewa się obecnie swojego pierwszego dziecka. Jak wiadomo, maleństwo przyjdzie na świat już niedługo, ale póki co 35-latka nie zamierza zwalniać tempa. Ostatnio spędziła sporo czasu na koncertach, a po jednym z nich zaskoczyła wyznaniem! Fani są zachwyceni.

Marcelina Zawadzka urodziła?

Swoją karierę rozpoczęła jako modelka, a przede wszystkim jako Miss Polonia 2011. Szybko jednak przeszła do telewizji, rozpoczynając przygodę prezenterki, a największy rozgłos przyniosło jej współprowadzenie "Pytania na śniadanie" czy "The Voice of Poland". Teraz jej kariera ekranowa nieco spowolniła, a to dlatego, że Marcelina lada moment zostanie mamą!

Pod koniec maja Zawadzka i jej narzeczony, Max Gloeckner, dumnie poinformowali, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Modelka odsłoniła całkiem wyraźny już brzuszek, zatem mogliśmy domyśleć się, że ukrywali ciążę przez jakiś czas. Teraz 35-latka jest już na zaawansowanym jej etapie, ale i tak nie zamierza zwalniać tempa. W najnowszym poście wymieniła, co udało jej się zrobić w przeciągu zaledwie kilku dni.

Marcelina Zawadzka z partnerem Artur Zawadzki/REPORTER

Choć poród zbliża się wielkimi krokami, Marcelina Zawadzka wciąż śmiało uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach, a w tym w koncertach. Nie tak dawno bawiła się na Openerze, a w miniony weekend pomaszerowała na koncert Eda Sheerana! To właśnie wzmianka dotycząca tego wydarzenia mogła nieźle namieszać. 35-latka chciała zakomunikować, że do hitów brytyjskiego wokalisty bawiła się w towarzystwie ukochanego i nienarodzonego jeszcze synka, jednak w pierwszej chwili można było się pomylić, że maluch już jest na świecie!

Koncert Ed Sheeran - wzrusz na Maxa z Maxem i już naszym mini Maxem - obwieściła.

Marcelina pokazała przy okazji urocze zdjęcie z brzuszkiem, nie pozostawiając wątpliwości, że jej synek jeszcze nie dołączył do rodziców. Tymczasem internauci nie mogą wyjść z podziwu, jak modelka rozpromieniała w ciąży!

Cudownie patrzy się na twoje szczęście. Te zdjęcia i filmik są cudowne. Jesteś wspaniałą osobą o wielkim sercu i cieszę się twoim szczęściem

Jakie to jest piękne

Piękny czas, piękna ty

Przepięknie

Nie możemy się doczekać, aż Marcelina przedstawi światu swojego synka!

