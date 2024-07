Najnowszy teledysk Lady Gagi do piosenki „Marry the Night” trwa aż trzynaście minut! I jest dość dziwny, nawet jak na tę artystkę!

Lady Gaga w klipie odgrywa rolę szalonej artystki, czyli samej siebie, która próbuje przetrwać mimo przeciwności losu.



Germanotta, znana ze swojej ogromnej słabości do mody, kilkanaście razy zmienia w teledysku swój image. Prawie w każdym ujęciu Gaga ma inny makijaż i kreacje!

W filmie znajdziemy ubrania i buty m.in. Calvina Kleina, Theirry’ego Muglera, Dolce & Gabbana i Giuseppe Zanotti’ego.



Zdaje się, że nowy klip piosenkarki będzie doskonałą modową inspiracją!



Jak Wam się podoba?