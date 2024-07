W Shrine Auditorium w Los Angeles odbyła się wielka impreza amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN, The 2011 CNN Heroes: An All-Star Tribute. Co roku podczas gali nagradzane zostają nie gwiazdy, a „zwykli” ludzie - bohaterowie, za ich działania charytatywne.

By uhonorować ich działalność na imprezie zjawiają się gwiazdy. W tym roku można było spotkać m.in. Emmę Roberts, która założyła czarną muślinową sukienkę z koronkowymi aplikacjami projektu Marii Lucii Hohan. Młoda aktorka założyła również buty Casadei i torebkę Kotur.



Miley Cyrus, miała na sobie długą suknię Roberto Cavalliego i buty Azzedine’a Alaii. Gwiazda założyła również imponującą biżuterię z diamentów projektu Neila Lane’a.



AnnaLynne McCord (serial 90210) wybrała sukienkę Alice + Olivia Felicity, a supermodelka Christy Turlington-Burns założyła beżową kreację Calvina Kleina z jego wiosenno-letniej kolekcji.



Na imprezie zjawiła się również Sophia Vergara, która założyła czarną koronkową sukienkę i Deborah Ann Woll, aktorka znana z serialu „Czysta Krew”. Ta druga wybrała na tę okazję satynową sukienkę w kolorze fioletowym.



Która gwiazda prezentowała się najlepiej?



jm

Reklama